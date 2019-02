Weniger Bürokratie für Pflegekräfte in Oberösterreich

LINZ. Mitarbeiter sollen mehr Zeit für Pflegebedürftige haben – Land kündigt Maßnahmen bis Ende März an.

Stelzer diskutierte mit Heimleitern und Pflegekräften.

Pflegekräfte müssen in ihrer Arbeitszeit mittlerweile sehr viel Bürokratie bewältigen. So sind etwa Tätigkeiten wie Körperpflege und Lüften täglich mehrmals zu dokumentieren. Das erhöht die Arbeitsbelastung.

Landeshauptmann Thomas Stelzer kündigt nun eine "Deregulierungs-Offensive" an, mit der Pflege-Mitarbeiter entlastet werden sollen. Bis Ende März werden konkrete Ergebnisse auf Schiene gebracht, kündigte Stelzer beim "Pflegedialog" der oberösterreichischen ÖVP im Bildungshaus St. Magdalena an. Bei dieser Veranstaltung wurden mit mehr als hundert Fachkräften aus unterschiedlichen Pflegeeinrichtungen Vorschläge zum Bürokratie-Abbau erarbeitet. "Der Verwaltungsaufwand belastet Mitarbeiter und raubt wertvolle Zeit, welche für die eigentliche Arbeit für und am Menschen genutzt werden sollte", sagt Stelzer.

Das Maßnahmenpaket soll mehrere Punkte umfassen. Einige Details sind nun schon bekannt:

Statistiken: Mit großem Aufwand müssen in den 130 Alten- und Pflegeheimen derzeit viele Statistiken erfasst werden, die dann oft gar nicht verwertet werden. Die Abteilung Soziales des Landes erhebt Daten über das Haus, die Bewohner und die Mitarbeiter – teils mehrfach. Diese Statistiken sollen laut Stelzer auf das Nötigste reduziert werden. Auch die Erhebung von Kennziffern der Anbieter mobiler Dienste wird reduziert.

Dokumentationsaufwand: Künftig sollen weniger selbstverständliche Tätigkeiten dokumentiert werden müssen. Pflegekräfte müssen dann nur noch Abweichungen von der Norm im gesetzlich notwendigen Ausmaß notieren. Mitarbeiter werden künftig so informiert und geschult, dass sie auch die Rechtssicherheit für eine verdünnte Dokumentation haben. "Es soll nicht mehr Alltägliches, sondern nur noch Auffälliges dokumentiert werden", sagt Stelzer.

Verordnung: Die Alten- und Pflegeheimverordnung des Landes sieht eine Vielzahl von Bewilligungsnotwendigkeiten vor, die von vielen als nicht mehr zeitgemäß erachtet werden. Auch diese Verordnung soll überarbeitet und dereguliert werden.

Doppelgleisigkeiten im Pflegebereich in Oberösterreich sollen generell bereinigt werden.

