Überstunden in Spitälern: Ärzte und Pfleger gesucht

LINZ. VP-Landesrätin Haberlander für "kontinuierlichen Aufbau" beim Personal, Binder (SP) vermisst "Kraftakt".

Peter Binder Bild: VOLKER WEIHBOLD

3,2 Millionen Überstunden sind im Vorjahr in Oberösterreichs Spitälern angefallen. Davon haben die Ärzte, Pflegekräfte und anderen Mitarbeiter zwei Millionen als Urlaubs- und Zeitguthaben ins Jahr 2019 mitgenommen. Die OÖNachrichten berichteten exklusiv.

Kritik übt SP-Gesundheitssprecher Peter Binder. Das sei "kein Dauerzustand". Er vermisse seit längerem einen Kraftakt des Landes, um Arbeitsbedingungen zu verbessern. Statt Überstunden aufzubauen, könnten rund 2000 zusätzliche Mitarbeiter eingestellt werden. Auch moniert Binder, dass Landeshauptmann-Stv. Christine Haberlander (VP) Auskunft über die Überstunden an einzelnen Standorten und in Abteilungen verweigere. Letzteres verteidigt Haberlander mit dem Datenschutz.

Bezüglich Überstunden sagt sie, dass sich die Spitalsträger die Entwicklung in jeder Station sehr genau ansehen würden. Die Zahl der Spitalsmitarbeiter in Oberösterreich sei in den vergangenen Jahren außerdem schon gestiegen – seit 2009 um rund 1000 auf 20.000 (Vollzeit). "Ich bin weiter für einen kontinuierlichen Aufbau bei Ärzten und Pflegekräften ", sagt Haberlander auch angesichts des demografischen Wandels. Man müsse attraktiv sein, die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt sei groß. Sie betont, dass künftig vor allem die "Patientenlenkung" entscheidend sei, "damit die Menschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort im Gesundheitssystem sind".

Unterschiede in den Abteilungen

Aus den 3,2 Millionen Überstunden zu schließen, dass in allen Spitalsabteilungen Oberösterreichs Ausnahmezustand herrscht, wäre falsch. Es gibt hier große Unterschiede, wie Insider bestätigen.

Stationen, in denen die Lage angespannt ist, sind beispielsweise eine der Inneren Medizin in Steyr und jene der Gynäkologie in Freistadt. Gegengesteuert soll etwa mit "Personalpools" werden, um Mitarbeiter besser zu verteilen. (az)

