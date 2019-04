Überschuss des Landes deutlich höher als geplant

LINZ. Um rund 88 Millionen Euro ist der Überschuss des Landes im Vorjahr höher ausgefallen als geplant. Das geht aus dem vorläufigen Rechnungsabschluss für 2018 hervor.

Thomas Stelzer (VP) Bild: Alexander Schwarzl (Alexander Schwarzl)

Grund dafür sind vor allem die höheren Steuereinnahmen aufgrund der guten Konjunktur, aber etwa auch geringere Kosten für die Grundversorgung von Flüchtlingen und technische Effekte bei den sogenannten Übertragungsmitteln. Der höhere Überschuss fließt einerseits in Rücklagen, andererseits macht er es möglich, dass das Land insgesamt 122 Millionen Euro an Schulden abbaut. Ursprünglich waren 66 Millionen Euro Schuldenabbau budgetiert gewesen.

"Wir haben in Zeiten vorgesorgt, in denen es uns wirtschaftlich gut ging. Da haben wir uns die Frage gestellt, was wir in der Hochkonjunktur tun können, damit wir für schwierigere Phasen gerüstet sind", sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). Er sei auch optimistisch, "dass wir den Schwung länger mitnehmen können als andere". Sparen sei kein Selbstzweck, sondern schaffe finanzielle Spielräume, die man für Zukunftsinvestitionen brauche.

