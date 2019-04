Swap-Prozess: Abwahlantrag gegen Richter Pablik

LINZ/WIEN. Ein unspektakulärer Prozesstag nahmam späten Nachmittag eine unerwartete Wendung: Im Linz/Bawag-Prozess haben die Anwälte der Bank einen Abwahlantrag gegen Richter Andreas Pablik eingebracht.

Richter Andreas Pablik leitet den Prozess Linz gegen Bawag am Handelsgericht Wien Bild: VOLKER WEIHBOLD

Einer kam nicht: Josef Ackerl, ehemaliger Landeshauptmann-Stv. bzw. Landesrat für die SPÖ, blieb am Freitag dem Swap-Prozesstag am Handelsgericht Wien fern. Er habe die Zeugenladung nicht per Post bekommen, ließ Ackerl wissen.

Erschienen ist ein anderer Ex-SP-Landespolitiker: Hermann Kepplinger, früher Landesrat und von 1995 bis 2003 Linzer Finanzdirektor. Kepplinger war in dieser Funktion der direkte Vorgänger von Werner Penn, der 2007 den verhängnisvollen Swap 4175 mit der Bawag abgeschlossen hat. Diese Franken-Zinswette ist seit 2013 Streitgegenstand zwischen Linz und der Bawag (siehe Kasten). Er habe in seiner Laufbahn nur Geschäfte abgeschlossen, die er verstanden habe, sagte Kepplinger. Er hätte dem Gemeinderat oder dem Land als Aufsichtsorgan "so ein Geschäft nie und nimmer zur Beschlussvorlage" vorgelegt, sagte Kepplinger.

Der unspektakuläre Prozesstag nahm dann am späten Nachmittag eine unerwartete Wendung: Die Anwälte der Bawag haben einen Abwahlantrag gegen Richter Andreas Pablik eingebracht. Sie monierten, dass Pablik den gestrigen Zeugen hypothetische Fragen gestellt und eine "vorgreifende Beweisführung" betrieben habe. Dies würde die Befangenheit des Richters zeigen, so die Bawag-Vertreter.

Aufgrund des Abwahlantrages sagte Pablik die für 16. und 19. April geplanten Verhandlungstermine ab. Nun muss sich ein Befangenheitssenat mit dem Antrag beschäftigen.

Die Frage, ob der Swap überhaupt rechtswirksam abgeschlossen worden ist, rückte diese Woche ins Zentrum des Prozesses. Linz hat einen Antrag auf ein Zwischenurteil eingebracht, in dem diese Frage geklärt werden soll. Die Stadt steht auf dem Standpunkt, dass der Swap vom Linzer Gemeinderat und dem Land hätte genehmigt werden müssen. Da dies nicht der Fall war, sei der Deal nicht rechtsgültig. Auch Richter Pablik hat 2016, vor einer langen Prozess-Pause, Zweifel an der Rechtswirksamkeit formuliert.

Swap-Chronologie

Im Februar 2007 schließt der damalige Linzer Finanzdirektor Werner Penn mit der Bawag den Swap 4175 ab, eine Franken-Zinswette.

2008 entwickelt sich der Swap, der anfangs Gewinne für die Stadt brachte, immer schlechter. 2009 dreht er dramatisch ins Minus.

Im Herbst 2011 stoppt Linz die Zinszahlungen an die Bawag und klagt. Die Bawag antwortet mit einer Gegenklage. Der Streitwert beträgt rund 500 Millionen Euro. Im Mai 2013 beginnt der Zivilprozess am Handelsgericht Wien.

Im Juli 2013 klagt die Staatsanwaltschaft Linz Penn und den damaligen Linzer Finanzstadtrat Johann Mayr (SP) wegen des Verdachts der Untreue an. Beide werden im Dezember 2013 freigesprochen.

Im April 2019 geht der Zivilprozess am Handelsgericht Wien nach langer Unterbrechung weiter: Die Stadt Linz beantragt ein Zwischenurteil, ob der Swap rechtswirksam abgeschlossen wurde oder nicht.

