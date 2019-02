Streiks bei BBRZ, Pro Mente und Volkshilfe

LINZ. Die dreitägigen Warnstreiks in der Sozialwirtschaft finden heute, Donnerstag, ihren Höhepunkt.

In Oberösterreich werden die Kampfmaßnahmen beim BBRZ in Linz, bei Pro Mente Reha in Bad Hall, bei der Volkshilfe-"Arbeitswelt" in Linz und bei Pro Mente in Grieskirchen, Kirchdorf, Ried/I., Rohrbach, Vöcklabruck und Traun für einige Stunden durchgeführt. Gestern waren je drei Standorte von Volkshilfe und Lebenshilfe betroffen, und es gab eine Betriebsversammlung beim Hilfswerk.

Mehrere Verhandlungsrunden zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeber über Gehaltserhöhung und Arbeitszeiten waren ergebnislos geblieben. Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FP) appelliert an die Verhandlungspartner, sich aufeinander zuzubewegen. Die Chefverhandler von GPA und vida, Reinhard Bödenauer und Michaela Guglberger, konterten: Es brauche von der Ministerin Taten – eine Ausfinanzierung der Pflege – statt leerer Worte. Die Gewerkschaften fordern für Mitarbeiter im privaten Sozialbereich unter anderem Arbeitszeitverkürzung und bessere Urlaubsregelungen.

