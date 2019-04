Stelzer blickt „mit Argusaugen“ auf den Partner FPÖ

LINZ/WIEN. „Das geht nicht“, sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) gestern, Dienstag, zu etwaigen Berührungspunkten zwischen der FPÖ und Gruppierungen wie den Identitären.

Die Landes-FPÖ ist der Partner der Volkspartei in Oberösterreichs Landesregierung. Er habe mit FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner darüber gesprochen. „Es wurde mir versichert, dass es solche Berührungspunkte nicht gibt“, sagte Stelzer, der dennoch betonte: „Ich werde mit Argusaugen darauf achten, dass es hier tatsächlich keine persönlichen Verflechtungen gibt.“

Haimbuchner gab gestern auf Anfrage noch keine Stellungnahme zur aktuellen Diskussion ab. Wie berichtet, verweisen Oberösterreichs Freiheitliche aber auf einen Parteibeschluss vom Vorjahr, wonach Personen, die bei Organisationen wie den Reichsbürgern und Identitären Mitglied oder aktiv sind, ausgeschlossen würden.

Weltoffenheit nicht gefährden

Zur Linzer FPÖ sagte Stelzer, dass er Aufklärung einfordere, was die räumliche Nähe einer Burschenschaft und der Identitären in der Villa Hagen in Urfahr betrifft. Generell müsse man danach trachten, Bewegungen wie jene der Identitären von Oberösterreich fernzuhalten, weil man ein weltoffenes Land sei und eine Spitzenregion werden wolle. Stelzer hat, wie berichtet, einen Lagebericht der Sicherheitsbehörden angefordert.

Ausdrücklich lobte Oberösterreichs Landeshauptmann, dass die Bundesregierung derzeit prüfen lässt, ob man die Identitären auflösen kann. Man müsse sich ansehen, ob es rechtliche Handhabe gegen solche Gruppierungen gebe. (az)





