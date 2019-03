Stefan Kaineder einziger Kandidat für Grünen Landessprecher in OÖ

Herr Kaineder ist sozusagen ein "studierter Theologe". Ok, warum nicht.

Herr Kaineder ist bei der Diözese Linz beschäftigt. Ok, warum nicht.

Die Gattin des Herrn Kaineder ist Religionslehrerin. Ok, warum nicht.

Man stelle sich aber vor, der Kandidat eines Landesparteiobmanns der ÖVP hätte den Lebenslauf des Herrn Kaineder aufzuweisen. Ein Aufschrei ginge durch das Land. Da würde von der Vereinnahmung der Kirche durch die ÖVP lauthals geschrien, Prälat Seipel würde aus der Versenkung geholt und Befürchtungen würden laut, dass in unserem Land wieder Zustände wie in der 1. Republik einkehren würden. Auch der Slogan von der Trennung von Kirche und Staat käme mit 100%iger Sicherheit aufs Tapet. Den Diözesanbischof würde man auffordern, den Kandidaten des VP-Landesparteiobmanns sofort außer Dienst zu stellen.

Ich werde mit Interesse verfolgen, wie sich der neue Landessprecher der Grünen gegenüber den politischen Mitbewerbern zeigen und ob seine theologische Ausbildung spürbar wird.