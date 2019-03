SP-Aktionsplan gegen rechte Extremisten

LINZ. Oberösterreich weist im Vergleich zu den anderen Bundesländern die meisten rechtsextremen Straftaten auf.

Im Jahr 2018 kam es laut Innenministerium zu 185 Tathandlungen. Die SPÖ Oberösterreich legte nun einen Aktionsplan mit elf Maßnahmen vor, um diese "Negativspirale zu stoppen", so Landesparteiobfrau Birgit Gerstorfer. Eine zentrale Forderung ist eine jährliche Tagung des Landessicherheitsrates zur Entwicklung der rechtsextremen Szene. Außerdem solle eine Beratungsstelle eingerichtet werden, die sowohl Betroffenen helfen, als auch Ausstiegsberatung anbieten soll.

Der Aktionsplan solle nun breit diskutiert werden. "Wir hoffen, dass wir dafür auch einen Konsens mit den anderen Parteien finden", sagte Gerstorfer. SP-Landtagsabgeordneter Michael Lindner dazu: "Ich weiß nicht, ob diese klare Distanzierung von Rechtsradikalismus in der FPÖ überhaupt gewollt ist." Denn in keiner anderen Partei gebe es so viele "demokratiefeindliche, rassistische und antisemitische Aktivitäten wie bei der FPÖ." In der Verantwortung sei aber vor allem Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP), so Gerstorfer.

In Oberösterreich werde konsequent gegen Rechtsextremismus vorgegangen, reagierte VP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer auf den Aktionsplan. "Wir nehmen das Thema sehr ernst, Extremismus wird nicht geduldet."

