Prognose 2050: Fast dreimal so viele Hochbetagte

LINZ. Herausforderung im Pflegesystem: 186.000 Personen in Oberösterreich werden älter als 80 Jahre sein.

Pfege: Bedarf steigt bis 2050 Bild: APA/HELMUT FOHRINGER

"Pflege" wurde in einer aktuellen Umfrage erstmals am häufigsten als dringlichste Herausforderung für die Politik genannt (die OÖN berichteten). Der Problemdruck wird allerdings bis zur Mitte des Jahrhunderts massiv steigen. Das untermauern aktuelle Bevölkerungsprognosen: Vor allem die Zahl der Hochbetagten wird sich nahezu verdreifachen.

Derzeit sind in Oberösterreich rund 380.000 Personen älter als 60 Jahre. Wegen der geburtenstarken Jahrgänge in den 1960ern und der steigenden Lebenserwartung wird die Zahl der Landesbürger über 80 kontinuierlich ansteigen. Waren es im Vorjahr rund 75.000 in Oberösterreich, werden in zehn Jahren schon mehr als 100.000 Personen 80 Jahre oder älter sein, im Jahr 2050 dann rund 186.000.

Eine deutlich größere Gruppe als heute wird 90 Jahre oder älter sein: 12.800 Personen dieser Altersgruppe wurden 2018 gezählt: bis 2030 wird deren Zahl auf knapp 20.000 anwachsen, bis 2050 auf rund 38.600.

Österreichweit wird sich die Bevölkerungsstruktur ändern: Die Statistik Austria geht davon aus, dass die Gruppe der über 65-Jährigen um rund eine Million Personen zunehmen wird. 80 Prozent der Pflegebedürftigen werden zu Hause betreut, doch die Mehrheit der pflegenden Angehörigen ist selbst schon im Pensionsalter.

"Wir brauchen eine Entlastung der Angehörigen, wenn ihre Leistung wegbricht, bekommen wir tatsächlich einen Pflegenotstand", sagt Josef Pühringer, Landesobmann des VP-Seniorenbundes. Gefordert sei ein Ausbau der mobilen Dienste. Politische Forderung sei auch, Pflegezeiten wie Kindererziehung für die Pension anzurechnen. "Mittelfristig" brauche es auch eine Anpassung des Pflegegeldes in allen Stufen entsprechend der Inflationsrate, so Pühringer.

