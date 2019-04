"Platz zwei ist für die SPÖ wieder in Griffweite"

LINZ. Oberösterreichs Rote tasten sich laut einer aktuellen Umfrage im Bundesland an die FPÖ heran.

SP-Geschäftsführerin Stadlbauer Bild: VOLKER WEIHBOLD

Rechtzeitig zu den Maiaufmärschen hat die SPÖ Oberösterreich mit einer von ihr beauftragten Umfrage Optimismus getankt. Bei der Frage, wem die Befragten bei einer Landtagswahl ihre Stimme geben würden, ist laut SP-Landesgeschäftsführerin Bettina Stadlbauer Platz zwei "in Griffweite". 36 bis 39 Prozent würden für die ÖVP votieren, 22 bis 25 Prozent für die FPÖ und 20 bis 22 Prozent für die SPÖ. "Das ist natürlich eine Momentaufnahme, aber Platz zwei ist für 2021 unser erklärtes Ziel", sagt Stadlbauer. Bei der von IFES durchgeführten Untersuchung wurden auch die Themen abgefragt, um die sich die Landespolitik kümmern solle. "Viel mehr" Aufmerksamkeit wünschen sich 56 Prozent für "Umwelt- und Klimaschutz", 55 Prozent für "leistbares Wohnen" und 53 Prozent für "Verringerung der Unterschiede zwischen Arm und Reich". Gefolgt von Pflege, öffentlichem Verkehr, Zusammenhalt und Chancengleichheit. Erst danach wurden "strengere Regeln für Zuwanderung" und "Sicherheit im öffentlichen Raum" genannt. "Bei der Frage, wer sich für die Themen einsetzt, werden SPÖ und Grüne genannt, obwohl die Zuständigkeiten bei ÖVP und FPÖ liegen", so Stadlbauer. Bei Sicherheit und Zuwanderung liegt die FPÖ vorne.

Abgefragt wurden auch die Eigenschaften und Begriffe, die man Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP), SP-Chefin Birgit Gerstorfer und FP-Obmann Manfred Haimbuchner zuschreibt. 42 Prozent sind überzeugt, der Landeshauptmann könne Oberösterreich in die richtige Richtung führen. Gerstorfer hat die höchsten Werte bei "steht für soziale Gerechtigkeit" und "setzt sich für die Menschen ein". Haimbuchner liegt bei "machtgierig" vorne (35 Prozent; Stelzer und Gerstorfer jeweils zwölf Prozent). "Landeshauptmann Stelzer muss sich überlegen, mit wem er Oberösterreich in die richtige Richtung führen will – Machtgier oder soziale Gerechtigkeit", so Stadlbauer.

