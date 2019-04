Neue grüne Spitze will die Partei weiter öffnen

LINZ. Demokratie- und Klimakrise seien die Schwerpunkte der grünen Arbeit, betonte das neue Führungsteam der oberösterreichischen Grünen gestern.

Der Neue Chef: Stefan Kaineder Bild: HELMUT FOHRINGER (APA)

Der am Samstag bei der Landesversammlung neu gewählte Landessprecher Stefan Kaineder kündigte an, auf die Menschen gezielt zuzugehen: "Wir verziehen uns nicht ins Grüne Haus und schreiben irgendwelche Positionspapierl. Wir wollen draußen sein." Seine ebenfalls neu gewählten Stellvertreter Dagmar Engl und Severin Mayr sehen viele Verbündete für die Grünen: "Am Donnerstag gehen die Menschen gegen Demokratieabbau auf die Straße und am Freitag für Klimaschutz. In beiden Bereichen vertreten wir verlässliche Werte."

Neu aufgestellt wurde auch die Landesgeschäftsführung. Die ehemalige Klubobfrau der Linzer Grünen, Ursula Roschger, hat diese Funktion von Gabriela Schönberger übernommen. Die nächste große Herausforderung sei der EU-Wahlkampf, sagt Roschger. Dieser werde ein sparsamer, da die Finanzsituation der Partei noch immer angespannt ist. Außerdem soll die Organisation der Partei modernisiert werden.

