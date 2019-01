Nächster Schritt der grünen Hoffnung: Kaineder wird Koglers Vize-Parteichef

LINZ. Damit deutet alles darauf hin, dass Stefan Kaineder auch grüner Landesparteichef wird.

Stefan Kaineder soll heute in Salzburg zum stellvertretenden Bundesparteichef der Grünen gekürt werden. Bild: VOLKER WEIHBOLD

"Ich stehe zur Wahl, und ich hoffe natürlich auf ein gutes Ergebnis." Stefan Kaineder will den Ball im Gespräch mit den OÖNachrichten flach halten, aus Respekt vor der basisdemokratischen Tradition der Grünen.

Aber in Wahrheit ist es wohl nicht mehr als eine Formsache: Der 34-jährige Landtagsabgeordnete aus Dietach bei Steyr soll heute in Salzburg vom erweiterten Bundesparteivorstand der Grünen zum stellvertretenden Bundesparteichef gewählt werden.

Insgesamt wird der aktuelle Grünen-Chef Werner Kogler zwei Vize-Parteichefs zur Seite gestellt bekommen – neben Kaineder soll die Vorarlberger Landtagsabgeordnete Nina Tomaselli gekürt werden. "Damit ist der Prozess der Neuaufstellung der Grünen abgeschlossen", sagt Kaineder. Voll des Lobes ist Kaineder für Werner Kogler. "Er ist nach der Wahlniederlage 2017 als Erster wieder aufgestanden, hat sich abgeputzt und mit ungeheurer Energie den Wiederaufbau der Partei in Angriff genommen", sagt Kaineder.

Mit der EU-Wahl am 26. Mai stehen die neu formierten Grünen nun vor der ersten Bewährungsprobe nach dem Debakel bei der Nationalratswahl 2017. Damals fiel man bekanntlich mit 3,8 Prozent aus dem Nationalrat. "Wir haben keinen großen Apparat mehr und keine Millionen-Budgets. Aber wir haben einen neuen Kampfgeist. Die EU-Wahl ist der erste Schritt auf dem Weg zurück", sagt Kaineder. Das Ergebnis der bisher letzten EU-Wahl 2014 – die Grünen erreichten damals 14,5 Prozent bzw. drei Mandate – sei nicht die Messlatte: "Unser erstes Ziel ist, dass wir wieder in das EU-Parlament einziehen", so Kaineder.

Kaineders Kür zum Vize-Bundesparteichef darf auch als Signal für die Parteichef-Entscheidung der Grünen in Oberösterreich gedeutet werden. Maria Buchmayr wird sich wie von den OÖNachrichten berichtet bei der Landesversammlung Anfang April von der Parteispitze zurückziehen. Kaineder galt schon bisher als Favorit für die Buchmayr-Nachfolge.

Dass er nun auch in die engere Bundespartei-Spitze aufgenommen wird, ist ein weiteres Indiz dafür, dass die Wahl auf ihn fallen könnte. Kaineder selbst bleibt auch hier zurückhaltend: "Wir diskutieren diese Frage gerade intern. Aber es freut mich, dass es Leute gibt, die mir das zutrauen."

Ob der künftige Parteichef der Grünen 2021 auch als Spitzenkandidat in die Landtagswahl gehen soll oder ob doch Grünen-Landesrat Rudi Anschober neuerlich antrete, darüber werde es keine Debatten auf offener Bühne geben, so Kaineder. "Das ist zuallererst die Entscheidung Rudi Anscho-bers. Er macht Politik wie kaum ein zweiter Landesrat in Österreich. Ich lerne sehr viel von ihm", sagt Kaineder.

Zwei Grüne Vize-Parteichefs

Der 34-jährige Stefan Kaineder stammt ursprünglich aus Kirchschlag, sein Großvater war 23 Jahre ÖVP-Bürgermeister. Kaineder lebt heute mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Dietach bei Steyr. Dort begann 2009 auch sein politisches Engagement für die Grünen. 2015 zog er in den Landtag ein, seine Aufgabengebiete sind Soziales, Familie, Europa und Landwirtschaft. Kaineder hat Theologie studiert und war im Welthaus, der entwicklungspolitischen Fachabteilung der Diözese Linz, tätig.

Nina Tomaselli ist 33 Jahre alt, sie stammt aus Feldkirch, hat an der Universität Innsbruck Volkswirtschaftslehre, Geschichte und Wirtschaftspädagogik studiert und ist seit 2014 Abgeordnete im Vorarlberger Landtag.

