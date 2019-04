Luger: "Das prallt nicht an mir ab"

LINZ. Aktenaffäre, Streit mit dem Land, Zores mit dem blauen Partner – Bürgermeister Klaus Luger (SP) über seine schwerste Zeit als Berufspolitiker.

Bürgermeister Klaus Luger in seinem Büro im Linzer Rathaus: „Ich habe ein reines Gewissen.“ Bild: Alexander Schwarzl

Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) hat schon unbeschwertere Zeiten erlebt. Momentan kämpft er an mehreren Fronten. Ein Gespräch mit einem Mann im Krisenmodus.

OÖNachrichten: Herr Bürgermeister, der Rechnungshof sieht Sie als Mitverursacher der Aktenaffäre. Wird das Einfluss auf die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen Sie haben?

Klaus Luger: Ich habe von der ersten Mitteilung der Finanzpolizei an mich – das war im Juni 2016, da ging es um sechs Fälle – versucht, das Richtige zu tun. Ich habe Aufträge erteilt und die Verwaltung damit befasst. Deswegen habe ich ein reines Gewissen. Ich hoffe, dass die Staatsanwaltschaft das juristisch auch so sieht.

Bleiben Sie im Fall einer Anklage im Amt?

Warten wir die Entscheidung der Staatsanwaltschaft ab. Aber grundsätzlich leben wir in einem Rechtsstaat, und solange keine Urteile gefällt sind, gilt die Unschuldsvermutung.

Haben Sie sich in der Aktenaffäre gar nichts vorzuwerfen?

Es tut mir persönlich leid, dass so etwas in einer Organisation passiert ist, deren oberster Chef ich bin. Das prallt nicht an mir ab. Es ist eine meiner schwierigsten Zeiten als Berufspolitiker. Mit dem Wissen von heute, dass insgesamt 2000 Fälle verjährt sind, hätte ich anders agiert. Aber das hat damals niemand gewusst, auch nicht die Finanzpolizei. Was ich strikt zurückweise, sind Schuldzuweisungen, ich hätte damals nichts getan.

Die Linzer FPÖ, Ihr Koalitionspartner in der Stadt, ist derzeit schwer unter Druck wegen ihres Naheverhältnisses zu den rechtsextremen Identitären. Gibt es für Sie eine Belastungsgrenze?

Da geht es mir nicht anders als allen anderen in Österreich, die in Koalitionen oder Kooperationen mit der FPÖ sind. Wir haben immer wieder ein Problem, dass ein Teil der FPÖ am ganz rechten Rand anstreift – in diesem Fall mit den Identitären. Je klarer die FPÖ sich davon distanziert, desto besser wäre es.

Glauben Sie Vizebürgermeister Markus Hein, dass er nicht gewusst hat, dass im Keller seiner Studentenverbindung die Identitären ein "patriotisches Zentrum" unterhalten?

Es besteht Erklärungsbedarf, wer da in diesem Haus war – und ich erwarte mir eine Klarstellung, dass die Linzer FPÖ mit diesem Gedankengut nichts am Hut hat.

Das Land Oberösterreich will im Zuge der Aktenaffäre die Gebarung der Stadt Linz prüfen. Gleichzeitig sind Sie in Verhandlung mit dem Landeshauptmann über eine Neuordnung der finanziellen Verhältnisse zwischen Linz und dem Land.

Das ist für den Fortgang der Gespräche zwar nicht förderlich. Aber wir müssen die Probleme gemeinsam lösen. Entweder gibt es eine Einigung auf die wichtigsten Zukunftsprojekte und deren Finanzierung. Dann profitieren beide davon. Oder es gibt Verstimmung und Dauerwahlkampf – davon profitiert niemand. Wohlwissend, dass Stelzer wahrscheinlich von der von ihm vertretenen Finanzpolitik – nämlich auf Kosten der Kommunen, das eigene Budget zu retten – nicht Abstand nehmen kann, weil er sonst viel mehr Einsparungspolitik machen müsste.

Von der Landes-SPÖ scheinen Sie wenig Flankenschutz zu bekommen.

Es ist nicht Aufgabe der Landes-SP, der Linzer SP Flankenschutz zu geben. Ihre Aufgabe ist es, Fehlentwicklungen in der Landespolitik aufzuzeigen und sozialdemokratische Alternativen dazu auf den Tisch zu legen. Mein Eindruck ist, dass die Landes-SP sehr bemüht ist, Profil zu gewinnen, dass das aber unheimlich schwierig ist.

Ist Bemühen zwei Jahre vor der nächsten Landtagswahl nicht zu wenig?

Wenn man die Situation mit vor zwei Jahren vergleicht, hat sich die Sozialdemokratie in Oberösterreich stabilisiert. Aber stabil zu sein ist auf dem Niveau, auf dem wir uns befinden, natürlich kein Ziel.

Wie zufrieden sind Sie mit der Neuaufstellung der Bundes-SPÖ unter Pamela Rendi-Wagner?

Ich wünsche niemandem, in einer Situation starten zu müssen, wie sie Pamela Rendi-Wagner nach dem überraschenden Rückzug von Christian Kern vorgefunden hat. Jetzt ist die Partei in relativ ruhigerem Fahrwasser. Wir müssen die Themen aufgreifen, die die Menschen bewegen. Daher werden wir auch Positionen zum Zusammenleben präsentieren müssen, wenn wir dieses Feld nicht dauernd den Rechten und Konservativen überlassen wollen. Es braucht klare Regeln für alle Zuwanderer, aber alle müssen auch die Chance haben, sich zu integrieren – und das heißt eben auch Chancen auf Berufsausübung und Qualifikation. Es ist notwendig, dem sehr konservativen Mief, der in diesem Land aufzieht, ein Gegenmodell entgegenzuhalten.

Müsste Rendi-Wagner dazu nicht mehr Präsenz zeigen?

Das hat sich in den vergangenen ein, zwei Monaten verbessert. Ich glaube, man muss Menschen auch die Zeit geben, in Rollen hineinzuwachsen. Dort, wo sie auftritt, ist sie sehr überzeugend.

