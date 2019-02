Landwirtschafts-Schüler sollen Pflegekräfte werden

LINZ. Ab Herbst können mehr als 3000 Agrar-Schüler in Oberösterreich auch eine Pflege-Ausbildung machen.

Thomas Stelzer Bild: Volker Weihbold

Die Zahl der Pflegebedürftigen in Oberösterreich wird laut Prognosen von derzeit 80.000 auf 126.000 im Jahr 2040 steigen. Bis 2025 braucht es 1600 zusätzliche Vollzeitkräfte in der Pflege. Und schon jetzt wird teilweise über knappe Personalressourcen und hohe Belastung in Alten- und Pflegeheimen diskutiert.

Das Land Oberösterreich öffnet daher nun die 15 Landwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen für die Pflege-Ausbildung.

Derzeit ist es für die landesweit mehr als 3000 Landwirtschafts-Schüler zwar möglich, während der dreijährigen Ausbildung einen Schwerpunkt auf Soziales zu legen. Es gibt aber keinen Pflege-Abschluss. Die Absolventen ergreifen beispielsweise agrarische Berufe, gehen in die Gastronomie oder arbeiten daheim auf dem Bauernhof.

Wer den Pflegeberuf "Heimhelfer" erlangen will, muss nach der landwirtschaftlichen Fachschule mindestens ein Jahr Zusatzausbildung in einer anderen Bildungseinrichtung machen. Wer Fach-Altenbetreuer werden will, muss mindestens zwei Jahre anhängen.

Künftig wird das alles an den Agrar-Schulen und damit schneller möglich sein. Ab 2020 kann man dort nach der dreijährigen Ausbildung als Heimhelfer abschließen. Und schon ab Herbst dieses Jahres wird ein viertes Ausbildungsjahr an den Agrar-Schulen geschaffen, um auch als Fach-Altenbetreuer abschließen zu können.

Man wolle alle Möglichkeiten ausschöpfen, um junge Leute für den Pflegeberuf zu gewinnen, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). Die Öffnung der Agrar-Schulen sei einer dieser neuen Wege. "Mit dem Modell können wir eine Brücke in die Pflege bauen."

Viele der Landwirtschafts-Schüler in Oberösterreich kommen laut dem zuständigen Landesrat Max Hiegelsberger (VP) von bäuerlichen Familienbetrieben. "Sie sind das Zusammenleben der Generationen gewohnt und daher auch dem Umgang mit Menschen verschiedenen Alters." Deswegen ergebe das Zusatzangebot Sinn. (az)

