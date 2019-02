Landes-VP schwört Basis ein: "Wir müssen kurbeln"

Fragezeichen Vorzugsstimmen: Trotz Platz drei auf der Liste für die EU-Wahl ist ein Mandat für Angelika Winzig kein Selbstläufer.

Landeshauptmann Thomas Stelzer und Wolfgang Hattmannsdorfer mit EU-Kandidatin Angelika Winzig Bild: VP

Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) tourt in diesen Tagen kreuz und quer durchs Land – er hat das Visier schon auf den 26. Mai eingestellt, den Tag der EU-Wahl. Für den ÖVP-Landesgeschäftsführer ist die Wahl "keine g’mahte Wiesn", obwohl die Landes-ÖVP in EU-Umfragen die Nase vorn hat – bundesweit und auch in Oberösterreich. Auch der gute Bundes-Listenplatz der oberösterreichischen EU-Spitzenkandidatin Angelika Winzig – sie ist auf Platz drei gereiht – ist für Hattmannsdorfer kein Ruhepolster.

"Wir wollen natürlich den ersten Platz in Oberösterreich erreichen. Das wäre schön, reicht aber noch nicht aus, damit wir auch tatsächlich einen Sitz im EU-Parlament holen", sagt Hattmannsdorfer. Da Parteichef Sebastian Kurz entschieden hat, dass die endgültige Reihung der Kandidaten aufgrund ihres Vorzugsstimmen-Ergebnisses erfolgen wird, gebe es "kein fixes Ticket für Brüssel", so Hattmannsdorfer. "Es entscheidet die Anzahl der Vorzugsstimmen. Wir müssen kurbeln", sagt Hattmannsdorfer. Dafür müsse man auch bei den Funktionären das Bewusstsein schärfen. Sonst laufe die oberösterreichische ÖVP Gefahr, nach dem Rückzug des Euro-Dauerbrenners Paul Rübig nicht mehr auf EU-Ebene vertreten zu sein.

Bei der EU-Wahl 2014 wurde die ÖVP bundesweit stimmenstärkste Partei und gewann fünf Sitze. Ähnlich schaut es nach aktuellen Umfragen auch dieses Mal aus.

Eine Übersicht über die EU-Kandidatenliste der ÖVP zeigt, dass die Sorgen in Oberösterreich nicht nur Zweckpessimismus sind: Spitzenkandidat Othmar Karas hat schon 2014 mit 83.000 Vorzugsstimmen ein Spitzenergebnis erreicht und habe eine Fan-Gemeinde, heißt es in der Landes-ÖVP. Die Nummer zwei, Staatssekretärin Karoline Edtstadler, wird von der Bundespartei getragen und voll unterstützt – das war auch eine ihrer Bedingungen, um für eine Kandidatur bereit zu sein.

Die beiden Listenersten dürften daher außer Reichweite liegen, dahinter sei aber vieles unberechenbar, glaubt Hattmannsdorfer. Die Listen-Vierte Simone Schmiedtbauer aus der Steiermark hat eine große Landesorganisation und den Bauernbund hinter sich. Hinter dem Fünften, dem EU-Abgeordneten Lukas Mandl, steht die mächtige niederösterreichische ÖVP. "Die Niederösterreicher sind seit Langem an Vorzugsstimmen gewöhnt", sagt Hattmannsdorfer. Das gelte auch für die burgenländische ÖVP, deren Kandidat auf dem siebten Platz gereiht ist. Auch Christian Zoll, Vorarlberger Kandidat der Jungen ÖVP auf Platz neun, sei daher nicht zu unterschätzen. Bei der Nationalratswahl lagen die JVP-Kandidaten bei den Vorzugsstimmen im Vorderfeld.

Schwer einzuschätzen ist auch, wie groß die Schützenhilfe des Seniorenbundes für "ihren" Kandidaten, den Ex-TV-Moderator Wolfram Pirchner (Platz sechs), ist. In Oberösterreich gibt es daher einen Beschluss des ÖVP-Parteivorstands, dass alle Bünde Winzig unterstützen. Die Unternehmerin und Nationalratsabgeordnete hat bei der Nationalratswahl 2017 rund 5000 Vorzugsstimmen erhalten.

