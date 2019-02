Krankenkasse: Wie die Schwarzen die rote Mehrheit in den Gremien brechen

Angesichts der österreichweit einzigartigen "Leistungsvereinbarung 2005", mit der die OÖGKK und ihre 40 Funktionäre die Vertragsärzte gleichzeitig zu Chefärzten machten, natürlich ohne die damit obsoleten Chefärzte abzuschaffen, kann es, zumindest für oö Patienten, nicht viel schlechter kommen.



Die "Leistung", um die es in dieser VB 2005 geht, ist folgende:



Der oö Vertragsarzt ist gleichzeit dem Hippokratischen Eid verpflichtet, andereseits, in seiner Rolle als Chefarzt, dem Katalog der OÖGKK.



Er soll also gleichzeitig das Beste für seinen Patienten wollen und das Billigste und Wenigste, wenn geht, gar nichts, hergeben.



Der oö Vertragsarzt bekommt regelmäßig Nachricht von der GKK, wie er im Plansoll des Sparens am Rücken der Patienten liegt. Liegt er am Ende der Periode gut, bekommt er zusätzlich zu seinem Honorar als Vertragsarzt noch ein Sonderhonorar für erfolgreiche Chefarztarbeit.



Geld aus dem Arzneimitteltopf wird also für Ärzteboni verwendet.