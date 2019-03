Kassenfusion: OÖGKK vor Verfassungsklage

Noch vor Weihnachten hatte Albert Maringer, Obmann der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse (OÖGKK), in den OÖNachrichten angekündigt, dass man gegen die von der Bundesregierung geplante Sozialversicherungsreform vor dem Verfassungsgerichtshof (VfGH) klagen werde. Nun dürfte es bald soweit sein.

Arbeit für den VfGH Bild: APA

Die Reform sei eine Enteignung der oberösterreichischen Versicherten, so Maringers Kritik.

Nun verdichten sich die Gerüchte, dass die Klagsschrift fertiggestellt ist und in Kürze beim Höchstgericht eingebracht werden könnte. In der OÖGKK wollte man dazu noch nicht Stellung nehmen. Tatsache ist, dass die Zeit drängt, weil die Krankenkassen ab April von einem so genannten Überleitungs-Ausschuss übernommen werden sollen, der die Aufgabe hat, die Fusion abzuwickeln.

Im Rahmen der Sozialversicherungsreform plant die ÖVP-FPÖ-Regierung, die bisher 21 Sozialversicherungen auf fünf zu fusionieren. Kernstück dabei ist der Zusammenschluss der neun Gebietskrankenkassen in den Bundesländern zu einer in Wien zentral geführten Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK).

