Kalliauer kündigt Rechtsschutz für Maringer an

LINZ/WIEN. Die Arbeiterkammer unterstützt die Verfassungsklage der OÖGKK gegen die Sozialversicherungsreform.

Albert Maringer Bild: Schwarzl

Die Arbeiterkammer Oberösterreich (AK) stellte sich gestern demonstrativ hinter Albert Maringer, den Obmann der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse (OÖGKK). Wie berichtet, war in einer Sitzung der Kontrollversammlung am Donnerstag hitzig über die geplante Verfassungsklage gegen die Sozialversicherungsreform diskutiert worden.

Maringer war in der Sitzung mit Vorwürfen vonseiten der Arbeitgeber-Vertreter konfrontiert worden. „Eine beispiellose Vorgehensweise“, sagt AK-Präsident Johann Kalliauer. Mit ihrer Mehrheit hätten die Arbeitgeber-Vertreter die Krankenkasse zur Offenlegung interner Dokumente „gezwungen“, die von der Aufsichtsbehörde geprüft werden sollen. „Aufsichtsbehörde ist aber jenes Sozialministerium, das politisch für die Zerschlagung der Krankenkassen verantwortlich ist, gegen die sich die Klage richtet“, betont Kalliauer. Verlangt worden sei eine schriftliche Bekanntgabe, wer die Kosten des Prozesses und eines möglichen Prozessverlustes trägt: „Man will offenbar die Klage diskreditieren und Maringer persönlich das Prozessrisiko aufbürden.“ Man stehe zu der Klage und zur Vorgehensweise von Maringer, sagt der AK-Präsident: „Die Arbeiterkammer gewährt Maringer daher in diesem Rechtsverfahren vollen Rechtsschutz.“

Arbeitgebervertreter und Obmann-Stellvertreter Laurenz Pöttinger will sich inhaltlich nicht dazu äußern und verweist auf die Verschwiegenheitspflicht des Gremiums. Generell verstehe er die Aufregung aber nicht: „Nachzufragen ist die Aufgabe der Kontrollversammlung. Offenbar sucht man aufgrund der AK-Wahlen unbedingt einen Feind.“ Die Klage unterstützt Pöttinger nicht: „Das hat der Obmann entschieden, wir wurden nicht gefragt.“ (eiba)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema