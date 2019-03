In Oberösterreich werden die meisten Wohnungen gebaut

LINZ. Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP) stellte gestern, Freitag, die aktuelle "Wohnbaubilanz" vor.

Das Land förderte 2017 den Bau von 4044 Wohneinheiten, insgesamt wurden in Oberösterreich 11.808 neue Wohnungen fertiggestellt. Das bedeutete – wie in den Jahren davor – Platz eins im Bundesländer-Vergleich. Die Mieten in Oberösterreich (7,10 Euro pro m2 inklusive Betriebskosten) liegen demnach um 6,6 Prozent unter dem Bundesschnitt.

Der FP-Politiker betonte den "effizienten Mitteleinsatz" und lobte auch die Leistungen der gemeinnützigen Bauträger als wichtiger Teil des Systems. An seiner Seite saßen Wohnbauabteilungsleiterin Irene Simader und Frank Schneider, Obmann der Gemeinnützigen, der die Entwicklung der Bauträger von Wohnungsversorgern zu Dienstleistern darstellte. Schneider kommt aus der SP.

SP kritisiert Wohnbaubudget

Dessen Parteikollegen, Landesrätin Birgit Gerstorfer und Klubchef Christian Makor, kritisierten Haimbuchner. Makor sagte, das Wohnbaubudget des Landes enthalte "nur" 278 Millionen Euro, "das ist um mehr als zehn Prozent weniger als im Durchschnitt der Jahre 2000 bis 2010". Dabei seien fast 46.000 Personen auf Wohnungssuche (laut Haimbuchner sind es 10.000). Die Wohnbeihilfe, deren Auszahlungen von 85 Millionen (2010) auf 56 Millionen Euro sanken, sei "kaputtgemacht" worden. Dem widersprach Haimbuchner. "Wohnen ist zu teuer", sagte Gerstorfer, die SP fordere eine zusätzliche Offensive für sozialen Wohnbau. Landesweite Durchschnittsmieten seien nicht entscheidend, im Zentralraum seien sie höher.

Schneider zu Kritik und Forderungen der SP: Man müsse alles differenziert sehen. Mit der Bauleistung sei man zufrieden. (az/bock)

