Identitären-Debatte überlagerte Haimbuchners Wiederwahl

LINZ. 97 Prozent für den FPÖ-Landesparteiobmann, Strache wehrte sich beim Parteitag in Linz gegen Vorwürfe der Nähe zu Identitären,

Haimbuchner (l.), Strache Bild: Weihbold

"Bei der Landtagswahl 2021 wird kein Weg an der FPÖ Oberösterreich vorbeiführen", sagte Manfred Haimbuchner beim Landesparteitag im Design Center am Samstag. Man werde alles daran setzen, dass es "keine grünen oder sozialistischen Experimente" gebe.

Haimbuchner wurde mit 97,3 Prozent der 436 Delegiertenstimmen als Landesparteiobmann wiedergewählt. Vor drei Jahren hatte er 97,4 Prozent erreicht.

Überlagert wurde der Parteitag von der öffentlichen Diskussion über Berührungspunkte der FPÖ zur rechtsextremen Identitären-Bewegung. Während Haimbuchner das Thema kurz und indirekt ansprach ("jahrzehntelange Hetze gegen die FPÖ"), widmete Bundesparteichef Heinz-Christian Strache einen größeren Teil seiner Rede dem Thema. "Wir haben einen klaren Trennstrich gezogen", sagte er und betonte, dass niemand, der bei den Identitären aktiv ist, eine Funktion oder ein Mandat bei der FPÖ haben darf. "Wir haben nichts mit den Identitären zu tun und wollen auch nichts damit zu tun haben", sagte Strache. Man lasse sich von ihnen auch nicht vereinnahmen.

Er räumte aber auch ein, dass der eine oder andere Kollege "Sympathien aus inhaltlichen Gründen" für die Gruppierung habe. Dennoch: Die FPÖ sei in der Mitte der Gesellschaft. "Wir sind keine Extremisten." Strache sprach von einer "linken Jagdgesellschaft", die die FPÖ diffamiere und Positionen der Partei kriminalisiere. "Weil bei ihnen die Nerven blank liegen." Umfragewerte der SPÖ etwa seien dafür verantwortlich. Bei Linksextremismus werde hingegen regelmäßig weggeschaut.

> Video: Nach FPÖ-Distanzierung: Weiter Wirbel um Identitäre

Kritik an Kurz’ "Absolution"

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zeigte sich mit der von Strache vorgenommenen "Abgrenzung" von den Identitären zufrieden. "Dieses widerliche Gedankengut hat in unserer freien und liberalen Gesellschaft keinen Platz", erklärte er nach dem FPÖ-Landesparteitag. Er hatte das auch schon am Freitag bei der OÖN-Diskussion "60 Minuten" gesagt. Dass sich der Grazer FPÖ-Chef Mario Eustacchio am Donnerstag nicht von den Identitären distanzierte, bezeichnete Kurz als "irre".

Die Opposition bezeichnete die Distanzierung der FPÖ von den Identitären gestern, Sonntag, als unglaubwürdig und kritisierte Kurz. Die SPÖ-Nationalratsabgeordnete Sabine Schatz sprach von einer "Absolution" des Kanzlers für den Koalitionspartner: "Offensichtlich ist ihm der Koalitionsfrieden zugunsten seiner Wahlkampfspender wichtiger als eine echte Trennlinie zu Identitären."

Beim FPÖ-Landesparteitag gab es auch inhaltliche Ansagen. Strache kündigte an, dass der Rechtsanspruch auf einen "Papa-Monat" fix kommen werde und dass die ORF-"Zwangsgebühren" bis 2022 abgeschafft werden sollen.

Haimbuchner stellte das Motto "Heimat, Land, Leistung" ins Zentrum seiner Rede. Mit dem Nulldefizit und der Mindestsicherungsreform sei Oberösterreich zum bundesweiten Vorbild geworden.

