Identitären-Chef bestätigt Zentrum in der Villa Hagen

Identitären-Chef Sellner Bild:

LINZ. Es stimme nicht, dass die rechtsextreme Identitäre Bewegung in der Villa Hagen in Linz, die dem FP-nahen Verein "Studentenheim Urfahr" gehört, einen Stützpunkt habe, behauptete FP-Klubobmann Walter Rosenkranz Dienstagabend in der "ZiB2".

Worauf sich Rosenkranz dabei beruft, ist schleierhaft. Dass Identitäre in der Villa Hagen das sogenannte "Khevenhüller-Zentrum" unterhalten und dort Veranstaltungen abhalten, ist leicht zu belegen. Auch Martin Sellner, Chef der Identitären in Österreich, sagt in einem Youtube-Video von Montag dieser Woche wörtlich, dass sich "dort Identitäre im Keller eingemietet und dort das Khevenhüller-Zentrum haben". Er kündigte zudem rechtliche Schritte an, sollten "die Patrioten rausgeschmissen werden".

Gestern legte Sellner nach. "Man wird sehen, was jetzt bei der Villa Hagen in Linz passiert. Wir beobachten das Ganze sehr, sehr genau". Er warte auch auf eine Erklärung "von HC Strache (…) und Rosenkranz: Was hat die IB (Identitäre Bewegung, Anm.) getan, dass sie bei euch in Ungnade gefallen ist?"

Formal läuft der Mietvertrag in der Villa Hagen zwar nicht auf die Identitäre Bewegung oder ihn persönlich. Das präzisierte Sellner am Abend, nachdem der Vermieterverein darauf hingewiesen hatte. Daraus, dass das dortige Khevenhüller-Zentrum eines der beiden Österreich-Zentren der Identitären ist, machte die rechtsextreme Bewegung aber nie ein Geheimnis.

Im Vorstand des Vereins "Studentenheim Urfahr" sind der Linzer FP-Gemeinderat Wolfgang Grabmayr und der Kirchschlager FP-Gemeinderat Wolfgang Kitzmüller, der Ehemann der Dritten Nationalratspräsidentin Anneliese Kitzmüller.

Auch die Burschenschaft "Arminia Czernowitz", der unter anderem der Linzer Vizebürgermeister Markus Hein und der Sicherheitsstadtrat Michael Raml (beide FP) angehören, hat in der Villa Hagen ihren Sitz.

Eine Hausdurchsuchung in Zusammenhang mit den Identitären fand, anders als die OÖN am Montag berichteten, in der Villa nicht statt. Das haben die OÖN am Dienstag korrigiert. Von der Staatsanwaltschaft Graz wurden im Frühjahr 2018 während der Ermittlungen gegen die Identitären zwei Hausdurchsuchungen angeordnet, eine in der Leonfeldner Straße und eine in der Dieselstraße.

An der Adresse in der Dieselstraße hatte eine Firma Grabmayrs ihren Sitz. Die geplante Durchsuchung galt offenbar jemandem, der dort ein Postfach unterhielt. Die Rechtsaußen-Postille "Info-Direkt", an der zwei FP-Mitarbeiter maßgeblich beteiligt sind, gibt in ihrem Impressum jene Adresse in der Dieselstraße an.

