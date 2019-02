"Ich habe innerhalb von Sekunden meine Träume zerstört"

ein Alkomat im Auto würde sich für bestimmte Berufsgruppen auf jeden Fall auszahlen. weil es wirklich vielfach so ist, das man nicht sicher ist, darf man noch oder nicht. man kann das gerade bei den unteren Grenzwerten nicht wirklich einschätzen und dann bringt es so ein etwas besseres Gerät. wenn man genug Zeit hat, dann kann man ja zur Not gehen.



Zwei Bekannte von mir waren in der Tschechoslowakei einmal sturz betrunken und hatten dabei ihr Auto in einer Parkverbotszone abgestellt.



Nachdem sie es wegstellen mussten, haben sie es dann um nicht fahren zu müssen, mit mehreren anderen einfach ein kurzes Stück weit an einen anderen Platz geschoben.

Genaugenommen darf man auf keinen Fall die Zündung einschalten, denn sonst gilt das rechtlich wie Fahren.

Dazu kenne ich Einen, der wurde vor Gericht verurteilt, weil er damit der Zigarettenanzünder funktioniert hat, die Zündung eingeschalten hat. Der Richter in Linz hat gesagt, er muss so entscheiden.