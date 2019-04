"Ich bin in den Wirtshäusern unterwegs"

LINZ. Als neuer Grünen-Chef in Oberösterreich will Stefan Kaineder die Partei breiter aufstellen und "den Leuten nicht ständig erklären, was sie zu tun haben".

"Jeder in der Politik ist verzichtbar": Stefan Kaineder Bild: Weihbold

Seit zwei Monaten ist Stefan Kaineder stellvertretender Bundesparteichef der Grünen. Heute, Samstag, soll er bei der Landesversammlung zum neuen Landessprecher der Partei in Oberösterreich gewählt werden. Davor stellte er sich den Fragen der OÖN.

OÖNachrichten: Als 34-Jähriger übernehmen Sie eine Partei, die seit der Nationalratswahl 2017 auf dem Boden liegt. Warum sind Sie der Richtige?

Stefan Kaineder: Viele haben gesagt, ich solle mich zur Verfügung stellen. Das tue ich. Ich glaube, dass ich ehrlich bin und klar anspreche, was ich denke und für richtig halte.

Sie haben drei Kinder. Wie lassen sich Parteichef und Familienvater vereinbaren?

Das ist eine Herausforderung. Ich bin ein moderner Familienvater, war bei allen Kindern in Karenz. Meine Ehefrau ist Sängerin und viel unterwegs. Der größte Segen ist der digitalisierte Kalender, um den Tagesablauf zu strukturieren.

Was wird sich bei den Grünen unter Ihrer Führung ändern?

Grüne Politik kann nicht sein, den Leuten ständig zu erklären, was sie zu tun haben. Menschen müssen sich entfalten können. Sowohl intern als auch extern sollten die Grünen das Gemeinsame sehen und sich nicht auf die Unterschiede fokussieren. Es gibt so viele Bereiche, in denen Menschen tätig sind, die unser Wertefundament teilen, etwa in Pfarrgemeinderäten, in Nichtregierungsorganisationen, aber auch in Wirtshäusern.

Sind Sie in Wirtshäusern?

Ja, seit Herbst bin ich in den Wirtshäusern des Landes unterwegs. Bei diesen Veranstaltungen kommen bis zu 100 Personen, von der überzeugten Veganerin bis zum blauen Landwirtschaftskammerrat. Wir diskutieren über gesundes Essen und nachhaltige Ernährung. Ein mehrheitsfähiges Thema.

Gretchenfrage bei den Grünen: Sind Sie ein Realo oder Fundi?

Beides. Es bringt nichts, wenn nur eine kleine Gruppe sagt: Ihr habt recht. Die Grünen müssen ein Angebot sein, das politische Mehrheiten in den Parlamenten dreht. Ich glaube, dass wir das können.

Welche Themen stellen Sie in den Mittelpunkt?

Wir wollen die Stimme sein für alle, denen die Bekämpfung der Klimakrise und die Verteidigung unserer liberalen Demokratie wichtig sind. In Zeiten, in denen Bäche im Sommer austrocknen und Minister Grundfreiheiten in Frage stellen.

Sonst haben Sie keine Themen?

Alles andere muss sich aus diesen beiden großen Themen ableiten.

Rudi Anschober ist Landesrat der Grünen. Wollen Sie diesen Posten nicht auch?

Mittelfristig ist die Zusammenführung der beiden Funktionen ein Ziel. Aber Rudi Anschober macht einen hervorragenden Job.

Können Sie auf die Marke Anschober verzichten?

Das ist eine starke Marke. Aber jeder in der Politik ist verzichtbar, auch ich. Wir entscheiden gemeinsam, wer bei der Landtagswahl 2021 als Spitzenkandidat antritt. Grundsätzlich braucht es in der Politik Persönlichkeiten, die für ihre Werte klar einstehen und sich kein Blatt vor den Mund nehmen. Ich liebe die Demokratie dafür, dass sie uns zwingt, konstruktiv zu streiten und Kompromisse zu suchen.

Die EU-Wahl steht bevor, laut Umfragen liegen die Grünen klar unter den 14,5 Prozent von 2014.

Unsere Messlatte ist das Desaster von 2017, als wir 3,8 Prozent hatten. Da brauchen wir ein starkes Plus. Am wichtigsten ist, dass wir ins EU-Parlament einziehen. Aber vielleicht schaffen wir auch das zweite Mandat. Unsere Kollegen in Deutschland haben zuletzt bis zu 20 Prozent erreicht. Die grüne Idee trägt viel weiter als die 10,3 Prozent von der Landtagswahl 2015.

Sie stammen aus einer ÖVP-nahen Familie. Warum sind Sie kein ÖVPler geworden?

Ich habe in meiner Familie das Wertefundament mitbekommen, dass Stärkere den Schwächeren helfen und man rücksichtsvoll mit Natur und Menschen umgeht. Das sind auch Grundwerte der christlichen Soziallehre. Als ich dann die Parteiprogramme gelesen habe, war klar, dass ich zu den Grünen gehe.

Sie sind Theologe und gehen auch in die Kirche. Wie halten es die Grünen mit der Kirche?

Uns eint mehr, als uns trennt. Wir sollten das Verbindende suchen.

