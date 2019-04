"Hoamatland soll man sich auch auf Spotify anhören können"

LINZ. Thomas Stelzer feierte sein zweites Landeshauptmann-Jahr im Linzer Musiktheater.

Stelzer, seit zwei Jahren Landeshauptmann, lud auch „Querdenker“ zum Zukunftsdialog ins Musiktheater. Bild: Weihbold

Der Bundeskanzler zu Besuch in Linz, rund tausend Gäste und ungewöhnliche Referate: Die gestrige Szenerie ähnelte jener vor einem Jahr, als Thomas Stelzer erstmals ins Linzer Musiktheater geladen hatte. Heute, Samstag, ist es genau zwei Jahre her, dass Stelzer zum Landeshauptmann gewählt wurde, und die Veranstaltung stand diesmal ebenso unter seinem Regierungsmotto "Land der Möglichkeiten".

Stelzer war auch Eröffnungsredner; er verwies auf sein Leitprojekt des ausgeglichenen Haushalts als Voraussetzung, um "Spielraum für Innovationen" zu schaffen: "Ich will, dass wir das Zukunftsdenken in unserer Landes-DNA verankern." Für Wachstum wolle er aber nicht die eigene Kultur aufs Spiel setzen: "Hoamatland soll man sich auch auf Spotify anhören können."

Die Zukunft – und auch schon die Gegenwart – bedeuten, sich auf Veränderungen in rasantem Tempo einzustellen, das illustrierten auch die Referate der eingeladenen "Impulsgeber". "In den letzten Jahren hat sich unser Leben komplett verändert", sagte der deutsche "Spiegel"-Korrespondent Thomas Schulz. Das Zentrum dieser Entwicklung sei das "Silicon Valley" in Kalifornien. Um den Trend zu sehen, müsse man nur "dem Geld folgen": Milliarden Dollar würden dort derzeit in medizinische Forschung investiert.

Christoph Keplinger ist international erfolgreicher oberösterreichischer Wissenschafter; er forscht derzeit an der Universität Boulder/Colorado und ist weltweit anerkannt für seine Arbeit an "künstlichen Muskeln", die die Robotik revolutionieren könnten. Neben einem Einblick in neueste Technologien wolle er auch eine "Botschaft für Internationalisierung" senden, begründete Keplinger, dass er seinen Vortrag auf Englisch hielt. Und er erinnerte: Bildung müsse Kreativität und Kommunikation fördern.

"Möglichkeiten" analysierte Georg Fraberger aus psychologischer Sicht. Er selbst hat sich nicht "aufhalten lassen durch sein Handicap": der Psychologe und Autor wurde ohne Arme und Beine geboren, er führt eine eigene Praxis und arbeitet in Spitälern. "Die Stimmung verändert die Möglichkeiten", so Fraberger, und man müsse sich auch gegenseitig Mut machen, "Risiko einzugehen". "Risiko" – damit befasste sich auch die britische Autorin Anne Koark (Artikel Seite 12). (bock)

