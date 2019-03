Grüne fordern Pflege-Gesamtpaket

LINZ. Einzelmaßnahmen würden den bestehenden Pflegekräfte-Mangel nicht beheben, sagt Ulrike Schwarz, Gesundheitsprecherin der oberösterreichischen Grünen.

Der Pflegebedarf steigt Bild: APA

„Wenn wir das Thema Pflege nicht grundsätzlich angehen, werden wir es nicht schaffen“, so der drastische Befund von Schwarz zur aktuellen Pflegediskussion. Auch wenn es jetzt Pläne in Sachen Ausbildung gebe, würde die Politik noch immer hinterher hinken. Das zeige sich bei der halbherzigen Umsetzung von Projekten: „Wir haben jetzt Absolventen der Ausbildung Pflegeassistenz - und keiner weiß wohin damit und wie sie eingestuft werden.“ Die rechtlichen Rahmenbedingungen würden fehlen, betont Schwarz. Dazu kommt die Überlastung des Pflegepersonals. „Alle arbeiten am Limit“, sagt Brigitte Huber-Reiter, Betriebsratsvorsitzende des Klinikum Wels-Grieskirchen am Standort Grieskirchen.

Die Forderung ist klar: Mehr Personal. Denn mit dem jetzigen Personalstand seien vor allem die Einspringdienste ein großes Problem. „Dass jemand ausfällt, kommt häufig vor. Man muss einspringen und schon ist die eigentlich vorgeschriebene Freizeit weg. Dazu kommt der Druck der permanenten Verfügbarkeit“, sagt Huber-Reiter. Dienstplansicherheit sei ebenso notwendig, wie eine zeitgemäße Personalbedarfsmessung. „Diese stammt noch aus den 90ern und nimmt zum Beispiel gar keinen Bezug auf Demenz.“

Gleichzeitig würde das Pflegepersonal immer mehr Aufgaben übernehmen: „Das wurde aber nie mit Personal ausgeglichen.“ All das führe zu einer hohen Ausfallsquote und in der Folge wieder Personalmangel. In einem Lehrberuf Pflege sieht Schwarz keine Lösung: „Das ist ein Verheizen von jungen Menschen.“ Durch die Vielzahl der Probleme sei der Aufschrei der gespag-Bediensteten im Jänner nicht überraschend gewesen, sagt Schwarz.Und auch nicht, dass im Arbeiterkammer-Wahlkampf dieses Thema eine große Rolle spielt: „Es wäre aber auch notwendig, dass all das auch im Landtag gehört wird.“

