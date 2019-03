Gesundheitsreform: Klage liegt beim Verfassungsgerichtshof

LINZ. Die oberösterreichische Gebietskrankenkasse brachte die erste Länder-Beschwerde ein - Argument: "Sachlich nicht haltbar".

Der Aschermittwoch war der Tag: Die Verfassungsklage der oberösterreichischen Gebietskrankenkasse (OÖGKK) – und ihres Obmannes Albert Maringer stellvertretend als "betroffener Versicherter" – gegen die Sozialversicherungsreform ist eingebracht. Die OÖGKK ist die erste Länderkasse, die diesen Schritt setzte. Mit 1. Jänner soll die Reform mit dem Kernpunkt der Fusion der Gebietskrankenkassen zur "Österreichischen Gesundheitskasse" mit Sitz in Wien wirksam werden: Anwalt Michael Rohregger glaubt, dass der Verfassungsgerichtshof (VfGH) eine "rechtzeitige" Entscheidung anstrebt. Vom Fristenlauf wäre sie frühestens in der Juni-Session des VfGH möglich.

Mehrere Begründungen werden in der Klage angeführt, herausgestrichen werden auch wirtschaftliche: man sehe das "Sachlichkeitsprinzip" verletzt. OÖGKK-Direktorin Andrea Wesenauer und Rohregger erläuterten: Die Verfassung fordere, dass bei Gesetzesvorhaben die Konsequenzen und wirtschaftlichen Auswirkungen genau geprüft werden, "diese Hausaufgaben wurden nicht annähernd gemacht". Für die versprochene Milliarde Euro an Einsparungen gebe es keine nachvollziehbaren Berechnungen, auch die Fusionskosten seien unberücksichtigt.

"Wenn das Ergebnis keine Verbesserung bringt, dann ist die Reform nicht sachlich", so Jurist Rohregger. Dafür setze man eine "seit Jahrzehnten bewährte Struktur aufs Spiel, das ist ein Missverhältnis".

Zudem sei der Föderalismus "ein Baugesetz der Verfassung" und die "soziale Selbstverwaltung ein wesentlicher Teil davon", argumentiert der Jurist.

Darüber hinaus werde es statt der jetzt 30 Kassenvertreter in der OÖGKK in der neuen Gesundheitskasse bundesweit nur noch zwölf Personen im Verwaltungsrat geben, paritätisch von Arbeitnehmern und Arbeitgebern besetzt, "das ist nicht mehr repräsentativ". Nachsatz Maringers: "Über sieben Millionen Versicherte sollen zwölf Personen entscheiden, dabei ist die Hälfte davon (die Arbeitgebervertreter, Anm.) gar nicht in dieser Kasse versichert". Die Selbstverwaltung werde auch gekappt, "weil sie im Land keine Kompetenzen mehr hat und nichts entscheiden kann".

Wenig erfreut über die Klage reagierte Laurenz Pöttinger, Arbeitgebervertreter und Obmann-Stellvertreter in der OÖGKK: Die Dienstgeber zahlten 50 Prozent der Beiträge, die Parität in den Gremien sei "kein Geschenk". Es sei zwar jedem "unbenommen, alles und jedes verfassungsrechtlich prüfen zu lassen", es würden aber "politisch unliebsame Richtungsentscheidungen reflexartig in Frage gestellt".

"Wir lassen feststellen, ob das, was von Regierung und Parlament beschlossen wurde, rechtens ist", sagt Maringer. Das Vermögen und die Entscheidungsgewalt würden Oberösterreich entzogen, "ich würde meine Rolle als Obmann nicht ernst nehmen, würde ich nicht alle Möglichkeiten nützen".

