Gemeindebund: Geldsorgen wegen Tablet-Klassen

Vielleicht sehe ich das falsch, aber VOR dem Ankauf von Tabletts etc. muss die Infrastruktur in den Schulen (WLAN, LAN, Server, Software) und die Ausbildung der Lehrer passen.

Im zweiten Schritt ist die Verwendung der ohnedies vorhandenen Schüler-eigenen Geräte denkbar ("bring your own device"). Hätte massive Vorteile:

- es MUSS(!!!) Plattform-(Betriebssystem-)übergreifend gearbeitet werden

- die Schüler dürfen feststellen, dass es abseits der von daheim bekannten Software-Monokultur viel Gutes, Brauchbares und zudem meist Kostenloses gibt

- die jungen Damen und Herren erkennen, dass Hardware nicht gleich Hardware ist und es sich mit manchen Geräten angenehmer, mit anderen weniger angenehm arbeiten lässt

- es ist für die Schule weitaus kostengünstiger



Meine Befürchtung: das weiß die Industrie (wie auch jetzt schon) abzuwehren, kann sie doch dann die Schüler nicht mehr zu jenen Konsumtrotteln erziehen, denen sie später massenweise kostenintensive Geräte und Programme andrehen kann.