Gegen "Belehrungen" und für ein klares Wahlziel

LINZ. Die FPÖ feierte den 1. Mai wieder auf dem Urfahraner Markt – und will bei der EU-Wahl Zweite werden.

FP-Feier traditionell im Bierzelt Bild: APA/KERSCHI.AT/HANNES DRAXLER

"Städtereisetag" für Heinz-Christian Strache: In der Früh noch beim Ministerrat, war der nächste Termin der traditionelle 1.-Mai-Auftritt auf dem Urfahraner Markt. Die kommende EU-Wahl spielte auch im Bierzelt eine Rolle, wenn auch die Angriffe erwartungsgemäß in andere Richtungen gingen als bei den SP-Maiaufmärschen.

Auch Strache, der mit einstündiger Verspätung nach Veranstaltungsbeginn eintraf, forderte auf, am 26. Mai zur EU-Wahl zu gehen – sonst werde man "am 27. Mai mit einer rot-grünen Mehrheit aufwachen". "Wir wollen keinen zentralistischen Bundesstaat, wir wollen ein föderales Europa der Vaterländer", sagte Strache. FP-Spitzenkandidat Harald Vilimsky, neben Strache und Landeshauptmann-Stv. Manfred Haimbuchner dritter Festredner, nannte als Wahlziel den zweiten Platz vor der SPÖ in Österreich. Man wolle "Personen wie Jean-Claude Juncker" (aktueller Kommissionspräsident, Anm.) verhindern, ebenso, "dass die Grenzen weiter offen bleiben". Die FPÖ stehe "für eine bevorzugte Stellung für Österreicher", streifte Vilimsky die Innenpolitik.

"Wir verteidigen die Vernunft und unsere Heimat", sagte Haimbuchner, der die Kritik an der FPÖ als "Mediensturm der letzten Wochen" bezeichnete: Der Kampf gegen rechts sei "in Wirklichkeit ein Kampf gegen die Demokratie", wetterte Haimbuchner, man brauche "keinen Extremismus", auch "keine Belehrungen von Kommunismusbewunderern in der SPÖ".

Das Stimmungsbild war wie gewohnt bei der FP-Maiveranstaltung auf dem Urfahraner Markt: fähnchenschwenkende Besucher, teilweise in rot-weiß-roten Westen mit der Aufschrift "FPÖ – mehr Österreich, weniger EU". Diese wurden übrigens in China produziert.

