FSG startete in den Wahlkampf

LINZ. In der Linzer Tabakfabrik beging die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FGS) gestern Abend ihren Auftakt für den oberösterreichischen AK-Wahlkampf.

"Die Themen werden auch nach der Wahl die gleichen sein", so Spitzenkandidat und AK-Präsident Johann Kalliauer. Unter dem Slogan "Weil sie die Arbeit machen" sei die zentrale Botschaft "Respekt vor den Arbeitnehmern, nicht nur, was faire Bezahlung betrifft". Daran knüpft die FSG auch konkrete Forderungen. Neben einer Steuerentlastung sollen die Löhne auch "spürbar" steigen, das bedeute auch, "so rasch wie möglich" einen kollektivvertraglichen Mindestlohn von 1700 Euro zu erreichen.

Die Liste der FSG, die derzeit mit 74 von 100 Sitzen in der AK-Vollversammlung eine komfortable absolute Mehrheit hat, umfasse 222 Personen, sagt FSG-Fraktionsführer Andreas Stangl.

Das Ziel sei "klarerweise, dazuzugewinnen", sagt Kalliauer, obwohl das Salzburger Ergebnis (die FSG verlor vier Prozentpunkte) "zu denken" gebe.

