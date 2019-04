FPÖ fordert Treueschwur von Luger

LINZ. "Zwangsregierung"? Heute Treffen zwischen Markus Hein (FP) und Klaus Luger (SP).

Hein, Luger: Aussprache (Schwarzl) Bild: Alexander Schwarzl

Von der Zwangsregierung in die Zwangslage – so könnte man die vergangenen Tage für den Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) zusammenfassen. Ende vergangener Woche hatte Luger in der Diskussion um rot-blaue Koalitionen gemeint, die SPÖ sei in Linz in einer "Zwangsregierung" mit der FPÖ.

"Ich kann mir keinen Koalitionspartner aussuchen, so wie das auf Bundesebene üblich ist. Wir sind mit allen zur Zusammenarbeit in einer Proporzregierung verpflichtet", sagte Luger gestern. In der FPÖ war seine Aussage mit Unmut aufgenommen worden. Das Wort "Zwangsregierung" sei vielen Funktionären sauer aufgestoßen, ließ gestern Vizebürgermeister und Stadt-FP-Chef Markus Hein wissen. Auch er halte die Bezeichnung "Zwangsregierung" für die Proporzregel für "befremdlich", sagte Hein.

Viele Funktionäre würden von der SPÖ "entweder ein klares Bekenntnis zum Arbeitsübereinkommen oder dessen sofortige Aufkündigung" fordern, so Hein. Am 2. Mai finde dazu eine Sitzung des Parteipräsidiums statt.

Luger ist bemüht, die Wogen zu glätten, denn mit der FPÖ hat die SPÖ in Linz ein weitgehendes Arbeitsübereinkommen abgeschlossen – ein viel umfassenderes als mit der ÖVP und den Grünen. "Ich bin bei meiner Aussage missverstanden worden, und das werden wir heute klären", sagt Luger im Gespräch mit den OÖNachrichten. Bereits gestern hatte es ein Vieraugengespräch mit Hein gegeben, heute Vormittag soll eine weitere Aussprache folgen, um die rot-blaue Zusammenarbeit wie geplant fortsetzen zu können.

Luger ist in dieser Frage von zwei Seiten unter Druck: Partei-intern werden Koalitionen mit der FPÖ nach einer Reihe von Vorfällen – Stichwort Identitäre, Ratten-Gedicht etc. – noch kritischer als bisher gesehen. Andererseits hat ihm die weit rechts stehende Linzer FPÖ den Rücken freigehalten und einige große Projekte mit der SPÖ umgesetzt.

Luger war gestern bemüht, die Sache wieder einzufangen. "Wir haben mit der Linzer FPÖ auf Augenhöhe ein umfassendes Übereinkommen zum Wohle der Stadt abgeschlossen. Ich hoffe, dass wir das auch gemeinsam mit gegenseitigem Respekt weiter umsetzen werden", sagte Luger.

2 Kommentare oblio (22928) 30.04.2019 01:19 Uhr Umgekehrt könnte ich mir das vorstellen!



Nämlich einen Treueschwur der FPÖ auf die

Mehrheit im Rathaus!



Eigentlich haben alle Politiker den

Treueschwur auf die Verfassung unserer

Demokratie zu schwören:

nicht mehr und nicht weniger!



So wie eigentlich alle Bürger dieses Landes! Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( ) haspe1 (21581) 30.04.2019 00:49 Uhr "Treueschwur" klingt aber sehr nach Unterwerfung.



Wie mag so ein Schwur zur Treue zur Linzer FPÖ wohl lauten? Lasst mich raten: "Meine Ehre heisst Treue zur Linzer FPÖ unter Obmann Hein" wäre eine Möglichkeit. So ähnlich steht es in alten Liederbüchern, die dort oder da noch in einer trauten Bude herumliegen.



Oder hat die FPÖ Linz eine neuere Variante, womöglich vom talentierten Dichter Kickl fabriziert? Das wäre dann: "Die rechte Politik geht nur mit Schmiss, Luger sieht's ein und flüstert stirb oder friss." Wir sind gespannt und wollen einen Treueschwur-Lifeticker sehen, wenn Luger seine ewige Treue schwört. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



