Flüchtlingsbetreuung: Rund zehn Millionen Euro übrig

LINZ. Rückgang der Zahl der Asylwerber: Land schöpfte das Grundversorgungs-Budget nicht aus.

2016: Höchstzahl an Asylwerbern (APA) Bild: VOLKER WEIHBOLD

Die Zahl der Asylanträge ist seit 2016 stark rückläufig, das zeigten die vom Innenministerium präsentierten bundesweiten Zahlen (die OÖN berichteten).

Auch in Oberösterreich: Die Zahl der Personen in Landes-Grundversorgung hat sich seit dem Höchststand 2016 fast halbiert. Gab es vor drei Jahren 12.730 in Oberösterreich untergebrachte Flüchtlinge, so waren es Ende 2018 nur noch 6822. Zwischen Jänner und Dezember 2018 sank ihre Zahl fast um ein Drittel.

Höchststand 2016

Das hatte auch deutliche finanzielle Auswirkungen. Die Kosten der Asyl-Grundversorgung tragen zu 60 Prozent der Bund und zu 40 Prozent die Länder, es gilt eine Quoten-Vereinbarung, welches Bundesland wie viele Personen aufzunehmen hat.

Im Vorjahr blieb dem Land sogar Geld "übrig": Gut 82 Millionen Euro waren im 2018er-Budget für die Grundversorgung vorgesehen (nach Budget-Höchstständen von 126 bzw. 108 Millionen Euro in den beiden Jahren davor). Tatsächlich aufgewendet wurden im Vorjahr 72 Millionen Euro in der Grundversorgung, für dieses Jahr sind 61,4 Millionen Euro budgetiert.

"Die Ausgaben der letzten Jahre belegen einerseits, wie sehr wir geholfen haben, aber auch, wie stark die Flüchtlingswelle den Landeshaushalt belastet hat", sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). Der Rückgang mache sich im Landeshaushalt bemerkbar, das sei eine "erfreuliche Entwicklung"; die Frage, was mit den übriggebliebenen 9,5 Millionen Euro geschehen soll, "werden wir in den nächsten Wochen gemeinsam diskutieren", sagt Stelzer. Er schließt aber eine Warnung an: Die Steuerreform des Bundes werde auch die Landeshaushalte belasten, worauf man "vorbereitet" sein müsse. Als Faustregel gelte: Eine Milliarde Steuerentlastung auf Bundesebene bedeute 35 Millionen Euro Einnahmen-Entfall für das Land.

Wenn Geld aus der Flüchtlingsbetreuung übrigbleibt – soll es für Integration verwendet werden? "Mit dem Landeshauptmann habe ich über das Integrationsbudget eine gute Gesprächsbasis", sagt der zuständige Landesrat Rudi Anschober (Grüne). Für Integration sind zehn Millionen Euro budgetiert, das sei "grundsätzlich ausreichend".

