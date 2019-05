Das Land überprüft neue Mitarbeiter auf Extremismus

LINZ. Identitäre und andere Radikale sollen nicht in Oberösterreichs Landesdienst aufgenommen werden.

Strengere Kontrolle im Landhaus Bild: VOLKER WEIHBOLD

Die Diskussion um die rechtsextremen Identitären führt nun zu einer Verschärfung im Landesdienst. Neue Mitarbeiter, die sich im Bewerbungsprozess durchgesetzt haben, werden künftig einer "Sicherheitsüberprüfung nach dem Sicherheitspolizeigesetz" unterzogen. Dabei wird festgestellt, ob die Person "Radikalisierungstendenzen" aufweist. Ist das der Fall, darf das Dienstverhältnis doch nicht eingegangen werden.

Identitäre und andere Extremisten sollen nicht im Landesdienst tätig sein. Darin waren sich die Mitglieder des Landessicherheitsrats vor dreieinhalb Wochen einig gewesen. Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) kündigte an, Sperrvermerke nach dem Vorbild des Bundesheeres im Landesdienst zu prüfen. Sperrvermerke sind es nun aus rechtlichen Gründen nicht geworden, aber das Land will von vornherein verhindern, dass solche Leute aufgenommen werden.

Zugang zu vertraulichen Daten

Stelzer hat die Direktion Personal angewiesen, bei Personalaufnahmen ab sofort eine Überprüfung durchführen zu lassen.

Betroffen sind Jobs in den Büros der Landesregierungsmitglieder, der Landtagsklubs und der Landtagspräsidenten. Neben den politischen Büros geht es um Funktionen im Landesdienst, die in größerem Umfang oder in zentralen bzw. sensiblen Bereichen Zugang zu vertraulichen Daten haben – beispielsweise in der IT. Persönlichkeitsrechte würden mit der Sicherheitsüberprüfung nicht eingeschränkt, heißt es.

Argumentiert und gerechtfertigt wird das Vorgehen damit, dass der Landesgesetzgeber von Landesbediensteten eine besondere Treue zum Bundesstaat und ein umfassendes Bekenntnis zur Rechtsordnung verlangt.

Die Sicherheitsüberprüfung gilt für Neueinsteiger in den Landesdienst. Nur in Ausnahmefällen kann bei bestehenden Dienstverträgen von Amts wegen geprüft werden – wenn konkrete Hinweise bekannt werden, dass sich jemand nicht gesetzestreu verhalten oder vertrauliche Daten nicht geheim halten könnte.

