Besuch bei Polizei, Lob für "Öffis" und Tag der Bildung

LINZ / WIEN. In Oberösterreich und auch auf Bundesebene begingen die Parteien den 1. Mai zum Teil mit "Alternativprogrammen".

In Wien lud die ÖVP nach der Ministerratssitzung zu einem Familienfest mit Kanzler Sebastian Kurz in den Schönbrunner Schlosspark.

In Oberösterreich besuchen Landeshauptmann Thomas Stelzer und weitere VP-Landespolitiker am 1. Mai alljährlich Mitarbeiter von Sozial- und Blaulichtorganisationen. Gestern galt der Besuch von Stelzer und EU-Landes-Spitzenkandidatin Angelika Winzig der Grenzpolizeiinspektion Leopoldschlag (Bezirk Freistadt). Von den angekündigten 2100 zusätzlichen Polizei-Planstellen sollen 250 nach Oberösterreich kommen, "wir wollen aber deutlich mehr", so Stelzer.

"Beitrag zum Klimaschutz"

Die Grünen Oberösterreich waren mit einer Delegation, angeführt von Landessprecher Stefan Kaineder und der Linzer Umweltstadträtin Eva Schobesberger, in der Leitzentrale der Linz Linien zu Besuch. Damit wolle man, neben dem Dank für die Mitarbeiter, "auch die Bedeutung des öffentlichen Verkehrs für die Bewältigung der Klimakrise hervorheben", so die Grünen.

Die Neos feierten den 1. Mai wieder als "Tag der Bildung". EU-Spitzenkandidatin Claudia Gamon strich dabei das EU-Bildungsprogramm Erasmus hervor.

