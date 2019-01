Ball der JKU: Versöhnliche Töne des Rektors

Der Eklat um ein Inserat der Kepler Society in der Broschüre des Burschenbundballes ist noch immer ein viel diskutiertes Thema an der Johannes Kepler Universität (JKU).

JKU-Rektor Lukas Bild: Volker Weihbold

Bekanntlich wurde mit der Textzeile "...so bleiben wir doch treu" des "Treueliedes" geworben. Das Treuelied – getextet 1814 von Max von Schenkendorf – war im Nationalsozialismus ein Lied der SS.

JKU-Rektor Meinhard Lukas hat den Geschäftsführer der Kepler-Society, Johannes Pracher, wegen des Inserats von seinem Posten enthoben. Gestern, anlässlich des Balls der JKU, fand Lukas versöhnliche Töne für Pracher. Er respektiere, dass Pracher die Sache bedaure. "So unvermeidlich daher die mit ihm vereinbarte Beendigung seiner Funktion war, so sehr verdient er sich einen guten beruflichen Neustart – ohne unzulässige Punzierung und Vorbehalte", sagte Lukas in seiner Rede.

In der Sache blieb Lukas kompromisslos: Universitäten treffe eine besondere Verantwortung, gerade in Zeiten zugespitzter ideologischer Debatten. "Damit verbunden ist eine unmissverständliche Haltung gegenüber jeder Form des Extremismus. Daher sind in unserem Auftreten Zitate untragbar, die in fataler Weise missverstanden werden können", sagte Lukas. All jenen, die seinen Schritt als zu hart kritisiert haben, bot er an: "Reden wir miteinander, nicht übereinander".

