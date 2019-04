AK-Wahl: Kalliauers "Sahnehäubchen" und ein bitterer Verlust für den ÖAAB

LINZ. Die Arbeiterkammerwahl in Oberösterreich brachte einen klaren Sieger und einen klaren Verlierer.

Johann Kalliauer Bild: Alexander Schwarzl

Die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) konnte ihre dominierende Position weiter ausbauen (Ergebnisse siehe auch Grafik); die Fraktion Christlicher Gewerkschafter (Team ÖAAB-FCG) büßte nicht nur 3,7 Prozentpunkte ein, die schwarzen Arbeitnehmervertreter verlieren auch ihren Sitz im AK-Präsidium, den Helmut Feilmair innehatte. Das fünfköpfige Arbeiterkammer-Präsidium mit Johann Kalliauer an der Spitze wird rein FSG-besetzt sein.

In der 110-köpfigen oberösterreichischen AK-Vollversammlung legt die FSG um sechs auf 79 Mandate zu. Auf künftig 15 (bisher: 19) Sitze kommt der ÖAAB-FCG, die Freiheitlichen Arbeitnehmer bleiben bei elf. Ein Mandat geben die Grünen (AUGE/UG) ab.

Video: Die Arbeiterkammer bleibt weiterhin fest in roten Händen

Auffälligkeiten im quer durch die Bezirke

Der Wahltrend zieht sich durch alle Bezirke, mit einigen Auffälligkeiten: In den Mühlviertler Bezirken Freistadt und Perg – in diesem hat etwa das Maschinenbau-Unternehmen Engel seinen Hauptsitz – gewann die FSG mehr als acht Prozentpunkte, der ÖAAB/FCG verlor 7,5 (Freistadt) bis zehn Prozentpunkte (Perg). In Schärding, dem Heimatbezirk von ÖAAB-Bundeschef August Wöginger, erreichten die Christgewerkschafter 24,5 Prozent, ein Minus von 3,5 Prozentpunkten.

Kalliauer, der das bisher beste FSG-Landesergebnis als "Sahnehäubchen" bezeichnete, sagte, ein Ergebnis in dieser Größenordnung nicht erwartet zu haben. Er interpretierte es insgesamt als Stärkung der Arbeiterkammer und eine "Ansage an jene, die ständig überlegen, wie man die AK schwächen kann". Die Mitglieder "erwarten, dass man ihre Anliegen ernst nimmt".

ÖAAB/FCG-Spitzenkandidatin Cornelia Pöttinger nannte das Ergebnis in einer ersten Reaktion "eines, das schmerzt", Gründe für die Verluste sah sie in "einem verwirrenden Wahlsystem und einem übermächtigen Mitbewerber" und in der "herausfordernden Themenlage aufgrund bundespolitischer Weichenstellungen". Deutlicher sagte dies der FCG-Spitzenkandidat der Wiener AK-Wahl, Fritz Pöltl: Dass die FSG siege, sei "angesichts der derzeit arbeitnehmerfeindlichen Politik zu erwarten" gewesen.

Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) gratulierte dem Sieger Kalliauer, es sei klar, dass sich "die FSG als Widerpart der Bundesregierung in Position gebracht" habe.

Zufrieden zeigte sich Gerhard Knoll, Spitzenkandidat der Freiheitlichen Arbeitnehmer. Das "gute Ergebnis" konnte gehalten werden, sagte FP-Landesobmann LH.-Stv. Manfred Haimbuchner.

Rund 41 Prozent Beteiligung

Wöginger nahm das Ergebnis neuerlich zum Anlass, eine Änderung des AK-Wahlsystems zu fordern (siehe Artikel unten). Dem widerspricht Kalliauer vehement: Bei einer Gesamt-Wahlbeteiligung, die voraussichtlich 41,1 Prozent betragen wird, sei sie bei den in den Betrieben eingerichteten Wahlsprengeln mit 63,6 Prozent deutlich höher. Kalliauer plädiert dafür, dass ab einer bestimmten Firmengröße die Wahlmöglichkeit im Betrieb verpflichtend angeboten werden soll.

Das oberösterreichische Endergebnis wird am Freitag nach Auszählung der letzten noch eingelangten Wahlkarten vorliegen. Am Prozent- und Mandatsergebnis wird sich aber kaum mehr etwas ändern.

AK-Wahlen in drei weiteren Ländern

In weiteren Bundesländern wurden gestern die AK-Wahlergebnisse bekanntgegeben:

Wien: Auch in Wien konnte die FSG ihre absolute Mehrheit etwas ausbauen. Laut vorläufigem Endergebnis kam die FSG auf 60,8 Prozent (plus 2,1 Prozentpunkte). Geringe Verluste gab es für ÖAAB-FCG (9,8 Prozent, minus 0,5 Prozentpunkte). Blaue und Grüne blieben stabil (FA: 9,0 Prozent; AUGE/UG: 8,0 Prozent).

Burgenland: Die AK-Wahl brachte für die FSG einen deutlichen Sieg in ähnlicher Höhe wie in Oberösterreich, obwohl sie laut vorläufigem Ergebnis mit 72 Prozent einen leichten Verlust hinnehmen musste (2014: 72,15 Prozent). Dahinter landeten die ÖVP-Arbeitnehmer mit 17,8 Prozent, die leicht dazugewannen (2014: 16,83 Prozent), die Freiheitlichen mit 7,6 Prozent (2014: 7,01) und AUGE/UG mit 2,6 Prozent (2014: 3,1 Prozent).

Niederösterreich: Die Sozialdemokratischen Gewerkschafter legten von 58,9 auf 61,9 Prozent zu. Der ÖAAB, zuvor 23,2 Prozent, kam auf 21,1 Prozent. Die Freiheitlichen Arbeitnehmer verbesserten sich leicht auf 10,3 Prozent, auf AUGE/UG entfielen 3,1 Prozent, 1,4 Prozent auf die Liste Perspektive.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema