AK-Panne: 7800 Stimmzettel fehlten

LINZ. 7800 Mitglieder der Arbeiterkammer Oberösterreich haben ihre Briefwahl-Unterlagen ohne Stimmzettel zugeschickt bekommen.

Die Zentrale der Arbeiterkammer Bild: Wodicka

Das teilte AK-Präsident Johann Kalliauer gestern, Mittwoch, in einem offenen Brief mit. Es habe eine Panne in der Druckerei gegeben. Die Wahlleitung habe sofort reagiert, alle Betroffenen bekommen rechtzeitig einen Stimmzettel. Die AK-Wahl startet am 19. März.

"Der korrekte demokratische Wahlablauf ist sichergestellt", schreibt Kalliauer, der auch Spitzenkandidat der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter ist. Schwarz und Blau ließen trotzdem nicht locker. FP-Landesparteisekretär Erwin Schreiner hatte Kalliauer zuvor in einem offenen Brief "Schweigepräsident" genannt. Er solle den Skandal zur Chefsache machen. Es sei "unseriös und wenig verantwortungsbewusst, wenn der AK-Präsident die massiven Probleme der fehlenden Stimmzettel bei der Briefwahl herunterspielt", kritisierte das "Team ÖAAB-FCG". Nicht nur einige Gemeinden in Linz-Land seien betroffen. Es sei sogar ein Fall aufgetaucht, in dem ein Landesbediensteter, der nicht wahlberechtigt sei, Wahlunterlagen übermittelt bekommen habe.

