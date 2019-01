"Afghanen-Schwerpunkt" bei Integration

LINZ. Landesrat Anschober: "Ein Teil dieser Gruppe macht uns wirklich Sorgen".

Landesrat Anschober Bild: APA

6685 Asylwerber befinden sich in Oberösterreich aktuell in der Landes-Grundversorgung, die größte Gruppe davon, 3873, aus Afghanistan: Ihnen soll besonderes Augenmerk gelten, sagte Landesrat Rudi Anschober (Grüne) bei der Vorstellung seiner "Schwerpunkte 2019 für Integrationspolitik". Der "überwiegende Teil" integriere sich gut, "aber wir haben deutlich gemerkt, dass uns ein kleiner Teil dieser Gruppe wirklich Sorgen macht, wo es um Delikte und Kriminalität geht", bekennt Anschober. Im OÖN-Interview kündigte er bereits einen "Integrationsschwerpunkt Menschen aus Afghanistan" an. Das Programm, "im Entwurf" großteils schon fertig, werde er am 28. Februar gemeinsam mit der Exekutive präsentieren. Dabei werde es sich neben "verstärkter Wertevermittlung" auch um konkrete Präventionsmaßnahmen der Exekutive gegen Kriminalität und Gewalt handeln, "und auch die Konsequenzen klarzumachen".

Voraussetzung für gelungene Integration sei das Erlernen der Sprache; die Finanzierung von Deutschkursen durch das Land (Budget rund 2,2 Millionen Euro) wird, nachdem der Bund im Vorjahr ausstieg, ein weiterer Integrationsschwerpunkt. Seit 2016 haben in Oberösterreich rund 6000 Personen einen positiven Asylbescheid bekommen. Anschober fordert vom Bund eine Aufstockung des Bundesverwaltungsgerichts, um die Verfahren in zweiter Instanz zu beschleunigen.

Von FPÖ und ÖVP kommt teilweise Lob. FP-Klubobmann Herwig Mahr begrüßt, dass bei der "Problemgruppe" der Afghanen Schwerpunkte gesetzt werden. VP-Sozialsprecher Wolfgang Hattmannsdorfer bekennt sich zur Finanzierung der Deutschkurse.

