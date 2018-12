Wirbel in der Gespag in einer besonders heiklen Phase

LINZ. Aufsichtsrat berät am Donnerstag über Vorwürfe gegen Vorstand Karl Lehner und die Folgen für die Gesundheitsholding.

Harald Schöffl und Karl Lehner Bild: Gespag

Just einen Tag vor dem Ende der Bewerbungsfrist für die Vorstandsposten der neuen Gesundheitsholding wurde öffentlich, dass es bisher eine Kurzform und eine Langversion der Protokolle der Vorstandssitzungen gegeben haben soll. Der Aufsichtsratsvorsitzende Franz Mittendorfer und der Landesrechnungshof erhielten nur die Kurzversion. Vorstand Harald Schöffl ließ über diese Vorgehensweise seines Vorstandskollegen Karl Lehner ein Rechtsgutachten anfertigen, das er an Mittendorfer übergab. Der Vorwurf: Der Vorsitzende wurde nicht vollständig informiert. Der Hintergrund ist kompliziert. Grundsätzlich gibt es keine Verpflichtung, zu informieren. Wird informiert, dann muss dies vollständig erfolgen.

Entscheidend sei die Frage, ob der Aufsichtsrat überall dort informiert wurde, wo seine Zustimmung eingeholt werden musste, so Mittendorfer. Eine erste Durchsicht der Protokolle ergab, dass dies der Fall war. Für die Vorgehensweise, zwei unterschiedliche Protokolle zu führen, hat Mittendorfer aber "größtes Unverständnis". In einer Sitzung am Donnerstag wird der Aufsichtsrat beraten, ob das Verhalten Lehners eine Verfehlung darstellt. Vereinbart wurde bereits, dass es in Zukunft nur noch eine einzige Fassung der Protokolle geben wird. Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (VP) hat mit Mittendorfer eine "lückenlose Überprüfung" vereinbart. Volle Transparenz forderte SP-Gesundheitssprecher Peter Binder.

ÖVP-Kandidat Lehner ist seit April 2008 im Gespag-Vorstand, der von der FPÖ vorgeschlagene Schöffl seit April 2018. Was Schöffl veranlasste, dieses Gutachten in Auftrag zu geben, ist nicht bekannt. Darüber und über die Beweggründe, das alles öffentlich zu machen, wird auch in der Gespag heftig spekuliert. Von dem Gutachten sollen nur wenige gewusst haben. "Es scheint der letzte von vielen Versuchen zu sein, einen Kandidaten zu verhindern", heißt es. Offen ist, ob sich ein weiterer Kandidat damit ins Rennen bringen will. Denn gestern war der letzte Tag, um sich für einen der drei Vorstandsposten in der neuen Gesundheitsholding zu bewerben. Lehner und Schöffl galten als fix gesetzt, Vorstandsvorsitzender soll Franz Harnoncourt werden. "Ob die Vorgehensweise Lehners Einfluss auf die Personalbesetzung hat, werden die zuständigen Gremien entscheiden", sagt Mittendorfer. Er hofft, dass nach Aufklärung der Vorwürfe "nichts zurückbleibt in der weiteren Zusammenarbeit".

1 Kommentar Feuerspucker (27) 11.12.2018 00:53 Uhr Hurra, hier wird informiert , daß die Öffentlichkeit nicht informiert werden soll, was die Aufsichtsbehörden auch nichts wissen sollen , damit kein böses Blut aus der Gespag – Neuholding rinnen möge !

Somit wird hier auch kein Posting erfolgen , ebenso nicht wie in jenen Artikeln die nicht zu posten sind !

Demokraturpostingdownsize? Antwort schreiben

