Uni-Finanzierung: Schulterschluss von JKU, Land und Wirtschaft

LINZ. Oberösterreich verlangt vom Bund mehr Geld für die Johannes Kepler Universität. Die JKU braucht 60 Millionen Euro mehr für die Umsetzung ihres Entwicklungsplans.

Rektor Meinhard Lukas, Landesrätin Christine Haberlander, LH Thomas Stelzer, LH.-Stv. Michael Strugl, WK-Präsidentin Doris Hummer und IV-Vizepräsident Peter Mitterbauer fordern „gerechte Finanzierung“ der JKU. Bild: LP/Grilnberger

Die Verhandlungen über das Uni-Budget gehen im Herbst in die heiße Phase. Um 1,3 Milliarden Euro für die nächste Leistungsperiode (2019 bis 2021) stockt der Bund das Budget für alle 21 österreichischen Universitäten auf. Dafür, dass die Linzer Kepler-Uni (JKU) davon einen "gerechten Anteil" braucht, demonstrierten gestern Rektor, Landespolitik, Wirtschaftskammer und oberösterreichische Industrie einen "Schulterschluss": Es gehe nicht nur darum, ob sich die JKU weiterentwickeln kann, sondern auch um die Innovationskraft des Wirtschaftsstandortes Oberösterreich. 60 Millionen Euro mehr brauche die JKU aus der zusätzlichen Uni-Finanzierung, um ihr Entwicklungskonzept umsetzen zu können.

"Die JKU bewirbt sich um einen angemessenen Anteil", sagte Rektor Meinhard Lukas. Das tue man auch, weil es sich um ein "elementares Anliegen des Standortes" handle. "Wir fordern nicht nur, wir haben Argumente", verwies der Rektor auf die Strategie "Agenda +25". Deren Umsetzung werde für die JKU zwar ein "Kraftakt", aber "es gibt dazu keine Alternative".

Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) verwies auf die "objektive finanzielle Schieflage". Oberösterreich trage 17 Prozent zum nationalen BIP bei, erhalte derzeit aber nur fünf Prozent des Bundes-Unibudgets. Dagegen bekomme die Steiermark 20, Wien 54 Prozent. Die Bundesregierung täte "auch gut daran, in die JKU zu investieren". Warum, illustrierte der für Wirtschaft und Wissenschaft zuständige Landeshauptmann-Stv. Michael Strugl: "Weltweit sieht man: die Erfolgsfaktoren für wachsende Wirtschaftsstandorte sind Spitzenuniversitäten." Mit dem Entwicklungsplan für die JKU gebe man gegenüber dem Bund "ein Versprechen für die Zukunft ab". "Wir brauchen die Entwicklung der JKU für beste Lehrbedingungen für unsere Maturanten", ergänzte Bildungslandesrätin Christine Haberlander (VP).

"Es gibt unsere volle Unterstützung für den Ausbau der JKU", sagte Wirtschaftskammerpräsidentin Doris Hummer. Der Bund sei gefordert, "Mittel für Forschung dorthin zu lenken, wo sie sich am besten rentierten", fünf Prozent Budget für die Haupt-Uni eines Landes, das 30 Prozent der österreichischen Exportwirtschaft beheimate, sei "zu wenig". "Wir haben eine Wachstumsbremse in Österreich; acht von zehn Industriebetrieben haben Probleme, Mitarbeiter im MINT-Bereich zu finden", sagte Peter Mitterbauer, Vizepräsident der oö. Industriellenvereinigung. Deshalb brauche es vor allem in Oberösterreich den universitären Ausbau im technisch-naturwissenschaftlichen Bereich.

Dass beim gestrigen "Schulterschluss" nur VP-Landespolitiker dabei waren, nannte SP-Klubchef Christian Makor "politischen Showeffekt", schließlich gebe es auch einstimmige Landtagsbeschlüsse für die JKU. Diese sprach auch Stelzer an; dass er, Strugl und Haberlander an die Öffentlichkeit gingen, liege an den Zuständigkeiten, "die der Wähler so vergeben hat".

Die „Agenda +25“ der JKU

Mit ihrer „Agenda +25“ genannten Entwicklungsstrategie argumentiert die JKU.

Kernpunkt: Die Zahl der „prüfungsaktiven“ Studenten in den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) soll innerhalb von drei Jahren um 25 Prozent steigen. Das bedeutet auch 150 Absolventen pro Jahr mehr. Dazu brauche es, so Rektor Lukas, auch zusätzliche Professuren in „höherer zweistelliger Zahl“.

Neue Studien sollen etabliert werden: Maschinenbau „Linzer Prägung“ mit hoher Praxisorientierung, ein eigenes Studium „Artificial Intelligence“, „Medical Engineering“ in enger Verbindung mit der Medizin-Fakultät, und „Bionic Engineering“, nach Übernahme des Biologiezentrums.

In der Lehre wird es eine Qualitätsoffensive geben, Studienpläne werden evaluiert. Im Rahmen der Bibliothekserweiterung wird ein „Learning Centre“ errichtet. Nach englischem Vorbild wird ein LIT-College mit mehr als 100 Plätzen für Master-Studierende errichtet. Die „Open Labs“ werden für alle MINT-Fächer weiterentwickelt. (bock)

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema