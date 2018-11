Spitalskosten im Land: Mehr als 850 Millionen Euro

LINZ. Oberösterreichs Gesundheitsbudget steigt um 50 Millionen Euro im nächsten Jahr.

Ausgaben für Gesundheit und Spitäler sind der größte Budgetposten. Bild: Weihbold

Im Dezember rückt Christine Haberlander (VP) zur Landeshauptmann-Stellvertreterin auf; den zahlenmäßig größten Anteil am Landesbudget verwaltet sie bereits mit ihren Ressorts Gesundheit, Bildung und Kinderbetreuung. Für 2019 gibt es weitere Steigerungen.

Die größte Erhöhung gibt es nach dem Vorjahr abermals im Gesundheitsbudget: es steigt im Vergleich zu 2018 um 50 Millionen Euro oder 5,1 Prozent auf 1,017 Milliarden Euro.

Der größte Anteil davon, 851,7 Millionen Euro, ist die aus Landes-und Gemeindebeiträgen finanzierte Abgangsdeckung der Spitäler, die seit 2017 um rund 150 Millionen Euro stieg. Aus diesem Budget werden auch rund 113 Millionen Euro an Großinvestitionen mitfinanziert, die für kommendes Jahr in den oö. Krankenhäusern geplant sind. Für die steigenden Spitalskosten macht Haberlander auch die demografische Entwicklung (alternde Bevölkerung) verantwortlich: Alleine für Medikamente sei für 2019 ein Mehrbedarf von 25 Millionen Euro errechnet worden.

Notdienst wird ausgebaut

Für das Rettungswesen werden 18,7 Millionen Euro bereitgestellt, um 1,5 Millionen Euro mehr als 2018. Für Gesundheitsförderung und Prävention gibt das Land 11,3 Millionen Euro aus. Der hausärztliche Notdienst ("HÄND"), vor zwei Jahren als Pilotprojekt gestartet, wird in Vereinbarung mit der Gebietskrankenkasse zur Dauereinrichtung und zeitlich ausgeweitet: In jedem Sprengel wird es auch am Freitagnachmittag zwei geöffnete Ordinationen geben.

Der Bildungsbereich wird im kommenden Jahr durch die Neuordnung der Schulverwaltung geprägt sein, auch die Agenden für Elementarbildung (Kindergärten) werden in der neuen Bildungsdirektion konzentriert. Für Bildung stehen acht Millionen Euro mehr zur Verfügung. Als Frauenlandesrätin streicht Haberlander 900.000 Euro Förderung für 22 Vereine und Beratungsstellen hervor. Das Budget für Gewaltschutz von Frauen um 100.000 Euro zu erhöhen, habe die ÖVP abgelehnt, kritisiert SP-Landesrätin Birgit Gerstorfer. Haberlander sei von einer Frauen-Strategie "weit entfernt".

