Sitzungsgeld sparen: In Oberösterreich fallen 564 Gemeinderatsposten weg

Wegen des Bauskandals in St. Wolfgang und der Rechnungshof-Kritik richtet das Land eine neue Prüftruppe ein. Bild: ebra

Neue Regeln für die Gemeinden in Oberösterreich: Nach einigen Affären wie dem Bauskandal in St. Wolfgang und einem kritischen Rechnungshof-Bericht krempelt das Land Oberösterreich die Gemeindeaufsicht um. Gleichzeitig wird die Gemeindeordnung novelliert. Die Beschlüsse erfolgen am 8. November im Landtag. Am Dienstag stellten die Landesräte Max Hiegelsberger (VP) und Elmar Podgorschek (FP) die Neuerungen vor.

Gemeinderäte:

Nach den Wahlen 2021 wird es weniger Gemeinderatsposten geben – um 564 bzw. fünf Prozent. Derzeit sind es 9369. Der Wunsch, die Schwellenwerte bei der Einwohnerzahl anzuheben, ab der es größere Gemeinderäte braucht, sei aus vielen Kommunen gekommen, heißt es. Konkret wird es aus heutiger Sicht in 412 Gemeinden zu Verkleinerungen der Gremien kommen. So werden laut Gemeindebund insgesamt rund 200.000 Euro an Sitzungsgeld jährlich gespart. Grünen-Klubobmann Gottfried Hirz kritisiert das als "Demokratieabbau durch die Hintertür" und "Schwächung oder gar Eliminierung der Opposition".

Digitalisierung:

Ab 2019 können alle Kommunen Gemeinderatssitzungen via Livestream übertragen und Verhandlungsschriften veröffentlichen. Digitale Amtstafeln werden möglich. Derzeit müssen Gemeinden Rechtsakte durch Anschlag an der Amtstafel kundmachen. Hiegelsberger sagt, dies werde die "modernste Gemeindeordnung" Österreichs, auch hinsichtlich der Gemeindeaufsicht.

Prüftruppe:

"Mit der neuen Gemeindeaufsicht wird eine Verschleppung von Missständen nicht mehr möglich sein", sagt Podgorschek. Ab 2019 ist, wie berichtet, eine Truppe mit zehn Prüfern im Einsatz, die sich nur noch um Prüfungen kümmert. Diese sind in den BHs Ried, Urfahr-Umgebung, Wels-Land und Kirchdorf stationiert. Oberbehörde bleibt die Direktion Inneres/Kommunales. Mindestens 40 Gemeinden sollen pro Jahr geprüft werden. SP-Klubchef Christian Makor kritisiert, dass die Prüfer nicht weisungsfrei seien. Nur dies würde politische Unabhängigkeit sichern. Hiegelsberger und Podgorschek: Es gebe überall politische Zuständigkeiten. Letzterer betont, der Prüfvorgang werde transparent dokumentiert. Mit einem neuen Fristenlauf und der Einbindung aller Fraktionen und der Prüfungsausschüsse in den Gemeinden werde "nichts in der Schublade verschwinden". Landesrechnungshof-Direktor Friedrich Pammer sagt, er kenne die Novelle noch nicht. Wenn die Qualität des Prüfungsprozesses tatsächlich steige, würde einer der Empfehlungen entsprochen.

"Gelbe Karte":

Die Aufsicht bekommt zusätzliche Instrumente, was auch von der Opposition goutiert wird. Die Behörde kann einer Gemeinde eine Belehrung erteilen, quasi eine "Gelbe Karte" zeigen. Wenn die Verfehlungen binnen einer gewissen Frist trotzdem nicht abgestellt werden, folgt eine Anzeige. "Aufsichtsbeschwerden", die von Bürgern gegen Gemeindeorgane eingebracht werden können, werden rechtlich klarer geregelt: So eine Beschwerde muss künftig binnen sechs Monaten behandelt werden. Anonyme Beschwerden werden aber nicht zugelassen. (az)

Höhere Bürgermeister-Gehälter

Nicht nur die neue Gemeindeprüfung und das Gemeinderecht werden nächste Woche im Landtag beschlossen. Auch die Erhöhung der Bürgermeister-Gehälter steht auf der Tagesordnung.

Die Gehälter für die 315 nebenberuflichen Ortschefs steigen am 1. Jänner 2019 um 500 Euro brutto pro Monat, jene für die 125 Hauptberuflichen um 250 Euro. Verglichen mit anderen Bundesländern verdienen Oberösterreichs Bürgermeister derzeit mittelmäßig (hauptberufliche) bzw. am wenigsten (nebenberufliche). Konkret sind es hauptberuflich 3144 Euro brutto pro Monat in Gemeinden bis 1000 Einwohner und 8756 Euro in Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnern (dazwischen gibt es sechs Abstufungen). Bei den Nebenberuflern gehen die Gehälter von 2246 Euro bis 6567 Euro. Die Erhöhung wird die Gemeinden insgesamt 2,6 Millionen Euro kosten.

2021 ist eine Harmonisierung geplant. Alle Ortschefs sollen den Bezug eines hauptberuflichen Bürgermeisters bekommen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema