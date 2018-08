SP-Promberger: Bildungsdirektion als "Chance"

LINZ. Die Schul-Organisation wird mit der neuen Bildungsdirektion umgebaut; erste Vorhaben gab Bildungsdirektor Alfred Klampfer am Donnerstag bekannt (die OÖN berichteten).

SP-Bildungssprecherin Sabine Promberger reagiert positiv: "Die Neuaufstellung und die Reform der Bildungsregionen kann positive Auswirkungen haben. Das ist eine Chance, die es sinnvoll zu nutzen gilt."

Promberger weist aus ihrer Sicht auf "Herausforderungen" für die nächsten Jahre hin. So müsse dem Lehrermangel in den Pflichtschulen begegnet werden: Eine Anfragebeantwortung im Landtag habe gezeigt, dass 50 Prozent der Lehrer über 50 Jahre alt sind und in den nächsten Jahren eine "Pensionierungswelle" zu erwarten sei. Promberger wünscht sich vom neuen Bildungsdirektor auch, dass er den Ausbau der verschränkten Ganztagsschule vorantreibt. Statt "Alibiaktionen" wie "Deutsch in der Pause" müsse "fortschrittliche Sprachförderung" intensiviert werden.

Die Ankündigung Klampfers, als Bildungsdirektor die Pädagogik in den Mittelpunkt rücken zu wollen, begrüßt Promberger und wünscht ihm einen "guten Start".

