Rechtsextremismus: 283 Anzeigen in Oberösterreich

LINZ/WIEN. Rückgang gegenüber 2016, aber dennoch die relativ meisten Tathandlungen pro Bundesland.

Stellte Anfrage: Sabine Schatz (SP) Bild: Weihbold

Die österreichweiten Zahlen lieferte der Verfassungsschutzbericht 2017: Die Sicherheitsbehörden haben im Jahr 2017 in Österreich insgesamt 1063 "Tathandlungen" mit rechtsextremem Hintergrund verzeichnet. Auf diese erfolgten 1576 Anzeigen, davon 798 nach dem Verbotsgesetz. Bei den Tathandlungen habe es einen Rückgang um 19 Prozent gegeben, schrieb das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) in dem Bericht.

Wie stark sind die einzelnen Bundesländer betroffen? Darüber gibt die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der oberösterreichischen SP-Abgeordneten Sabine Schatz an Innenminister Herbert Kickl (FP) Auskunft. Bestätigt werden die Zahlen auch vom Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) in einer Information der Landtagsparteien.

"Auffällig ist, das Oberösterreich leider die Bilanz der Tathandlungen im rechten Bereich, der Internetvorfälle und der Anzeigen nach dem Verbotsgesetz auch im Jahr 2017 wieder anführt", liest Schatz aus der Anfragebeantwortung.

283 Anzeigen im Land

Als rechtsextrem bzw. fremdenfeindlich/rassistisch motiviert wurden in Oberösterreich im Vorjahr 192 Tathandlungen registriert, geht aus Kickls Beantwortung hervor. Da sind die meisten je Bundesland: dahinter folgen Wien mit 189 und Niederösterreich mit 177.

Anzeigen nach Delikten gab es in Oberösterreich 283, davon 177 nach dem Verbotsgesetz, 33 wegen Verhetzung, der Rest wegen "sonstiger Delikte". 146 Personen wurden angezeigt, etliche davon offenbar mehr als einmal.

Aber auch das LVT spricht in seinem Bericht von einem Rückgang: Ein Jahr zuvor, 2016, seien noch 172 Personen in 311 Delikten angezeigt worden, "Tathandlungen" gab es 242, "sodass von einem deutlichen Rückgang der Vorfälle auszugehen ist", so das LVT. Ein "wesentlicher Rückgang" sei auch in den Anzeigen aus den Social Networks zu verzeichnen.

