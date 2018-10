Rauchverbot für Jugendliche: VP fordert rasches Handeln von Podgorschek

LINZ. Andere Bundesländer führen Gesetz wie geplant am 1. Jänner ein, Oberösterreich nicht.

Unter 18-Jährige dürfen vorerst noch rauchen, weil sich das Gesetz verzögert.

Dass 16- und 17-Jährige in Oberösterreich im Jahr 2019 noch rauchen dürfen, hat gestern, Freitag, hohe Wellen geschlagen. Wie berichtet, wird das strengere Jugendschutzgesetz mit einem Rauchverbot für unter 18-Jährige nicht rechtzeitig fertig. Darum hat der zuständige Ausschuss im Landtag das derzeitige Gesetz, das Ende 2018 ausgelaufen wäre, vorerst um ein Jahr verlängert.

"Wir gehen davon aus, dass die Beratungen mit Landesrat Podgorschek rasch geführt werden, dann steht einem zeitnahen Beschluss nichts im Wege", sagte VP-Klubobfrau Helena Kirchmayr: "Da andere Fraktionen noch Beratungen gewünscht haben, gehen wir in einen Unter-Ausschuss. Dass das Zeit braucht, ist logisch."

Hinter den Kulissen ist aus der VP Unmut über die Verzögerung und die Vorgehensweise des zuständigen Landesrats Elmar Podgorschek (FP) zu vernehmen.

SP und Grüne kritisieren, dass er sich zuerst tiefergehenden Diskussionen verwehrt und nun das Gesetz zu spät eingebracht habe.

Podgorschek betont, es sei nicht früher möglich gewesen wegen der Konferenz der Landes-Jugendschutzreferenten im Frühjahr und weil der Verfassungsdienst über den Sommer für die Beurteilung gebraucht habe.

Manche VP-Vertreter sehen bei gutem Willen sogar noch die Möglichkeit, dass das Gesetz doch am 1. Jänner in Kraft tritt. Das ist formaljuristisch möglich, praktisch aber unwahrscheinlich. Nach einem Landtagsbeschluss muss auch der Bund seine Zustimmung zu dem Gesetz erteilen. Dafür hat er acht Wochen Zeit. Podgorschek, der davon ausgeht, dass die Verzögerung höchstens drei Monate dauern wird, gab sich gestern tatkräftig: "Wir werden schon am Montag ein erstes Gespräch mit dem Verfassungsdienst führen und sofort schauen, dass wir den Unter-Ausschuss einberufen." Man müsse eben auch der Opposition die Möglichkeit geben, Beiträge und Bedenken einzubringen.

Keine volle Harmonisierung

Diese Bedenken betreffen nicht das Rauchverbot, sondern die Ausgehzeiten für Jugendliche. Oberösterreich hat sich im Frühjahr als einziges Bundesland gegen eine vollständige Harmonisierung des Jugendschutzes gestellt und weitet die Ausgehzeiten nicht aus. Dafür kam auch schon Kritik vom Landesrechnungshof.

In anderen Bundesländern wird das neue Jugendschutzgesetz wie geplant am 1. Jänner eingeführt, auch wenn es gar nicht die Regelung gibt, dass das alte automatisch ausläuft. "Ja, das geht sich aus", sagt etwa Felix Eypeltauer, Büroleiter der Salzburger Landesrätin Andrea Klambauer (Neos). Auch aus dem Büro von Niederösterreichs Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (parteilos, von VP nominiert) heißt es, man gehe vom Inkrafttreten am 1. Jänner aus. In der Steiermark wurde das Gesetz schon im Juli beschlossen, in Vorarlberg Anfang dieser Woche.

