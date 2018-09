Pflege: Neue Ausbildung für Jugendliche

LINZ. Bis zum Jahr 2025 werden in Oberösterreich 1600 zusätzliche Pflegekräfte gebraucht.

Gerstorfer: Neues Konzept Bild: Alexander Schwarzl

Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SP) präsentierte ein neues Ausbildungskonzept, das am 5. November startet: Unter dem Titel "Junge Pflege" bietet die Altenbetreuungsschule des Landes einen drei- bis vierjährigen Lehrgang schon für Pflichtschulabgänger zu "Fach-Sozialbetreuern/-betreuerinnen Altenarbeit". Bislang kann die Ausbildung erst ab einem Alter von 17 Jahren begonnen werden. Der Lehrgang werde in Theorie und Praxis auf die Altersgruppe ab 15 zugeschnitten: Die Teilnehmer werden "wie bisher nicht vor 17 am Pflegebett stehen", sagt Gerstorfer.

Der Lehrgang soll mit zumindest 16 Personen starten, "wenn es viel mehr sind, ist es uns nur recht", so Gerstorfer. Elf Anmeldungen gebe es bereits für das erst Anfang September beschlossene Angebot.

VP-Sozialsprecher Wolfgang Hattmannsdorfer nahm die Nachricht wohlwollend auf: Gerstorfers Initiative sei "zu begrüßen". Eine zentrale Aufgabe werde es sein, jungen Menschen den Weg in den Pflegeberuf zu ermöglichen: "Wir brauchen jede helfende Hand."

