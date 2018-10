Ordensklinikum legt positive Fusionsbilanz vor

LINZ. 2019 werden auch Abteilungen der Spitäler Barmherzige Schwestern und Elisabethinen zusammengelegt.

Michael Heinisch Bild: Alexander Schwarzl

Mehr als zufrieden sei man, so Michael Heinisch, Geschäftsführer der Vinzenz Gruppe, und Raimund Kaplinger, Geschäftsführer der Elisabethinen Linz-Wien. Denn mit der Fusion zum Ordensklinikum Linz schafften die Krankenhäuser Barmherzige Schwestern und Elisabethinen, was bei Gespag und KUK vergleichsweise holprig über die Bühne geht.

Mit Jänner 2017 schlossen sich die beiden Häuser zusammen. Das Erfolgsrezept laut Heinisch und Kaplinger: Zusammenarbeit auf Augenhöhe – sowohl Vinzenz Gruppe als auch Elisabethinen halten 50 Prozent – und eine gemeinsame Wertehaltung. Die Ausrichtung der Häuser wurde geschärft, elf spitzenmedizinische Schwerpunkte gebildet und das Tumorzentrum ausgeweitet. "Damit versorgen wir 70 Prozent der onkologischen Patienten in Oberösterreich", so Kaplinger. Mit 7. Jänner werden auch Abteilungen zusammengelegt. So wird die Urologie am Standort Elisabethinen und die Gastroenterologie bei den Barmherzigen Schwestern zusammengefasst. Die Einrichtung eines gemeinsamen molekularbiologischen Speziallabors für Onkologie ist geplant.

"Wir wollen die Abteilungssicht verlassen und mehr das Krankheitsbild als Ganzes sehen", erklärt Kaplinger. Dies sei unter einem Dach einfacher. Und auch für den Patienten werde damit klarer, worauf welcher Standort spezialisiert ist. Die finanziellen Aspekte der Fusion habe man nicht erhoben, so Heinisch. Doch allein durch die gemeinsame Leitung von vier Abteilungen würden sich Einsparungen ergeben. "Meist kostet eine Fusion viel Geld. Wir haben das aber aus dem laufenden Budget gestemmt", so Heinisch. Dies zeige, dass man effizient vorgegangen sei.

Kooperationen mit anderen Krankenhäusern und auch mit der Medizinischen Fakultät an der JKU sollen weiter ausgebaut werden. "Wir hoffen, dass es uns gelingt, mit der Medizin-Uni auch bald etwas vertraglich zu fixieren", sagt Heinisch. Anbieten würde sich das Thema Stammzellen, vor allem vor dem Hintergrund, dass Top-Onkologe Clemens Schmitt an die JKU geholt wurde.

Im Ordensklinikum Linz sind 3525 Mitarbeiter beschäftigt. Im Jahr 2017 gab es 77.817 stationäre Aufnahmen und 22.000 Operationen. Der Umsatz lag bei 331,9 Millionen Euro. (eiba)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema