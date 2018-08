"Ohne uns wird die Reform nicht funktionieren"

LINZ. Ärztekammerpräsident Peter Niedermoser fordert Einladung zum "Krankenkassen-Dialog".

Ärztekammerchef Niedermoser Bild: VOLKER WEIHBOLD

Zum "Dialog" über die Kassenreform lud die Bundesregierung am Donnerstag erstmals die Sozialpartner; deren Reaktion war vorsichtig positiv. Nicht dabei: die Vertreter der Ärzteschaft.

"Prinzipiell ist es sehr gut, dass endlich erste Schritte zum Dialog gesetzt wurden", beurteilt Oberösterreichs Ärztekammerpräsident Peter Niedermoser die Veranstaltung: "Das hat bei dieser Regierung ja bisher gefehlt."

Allerdings: Jene 44.000 Personen starke Berufsgruppe, die Gesundheitsreformen letztlich an der Basis umsetzen müsse – die Ärzte –, habe gefehlt: "Es ist schade, und ich glaube nicht, dass das das richtige Denken der Regierung ist", sagt Niedermoser: "Wir Ärzte sind natürlich dialogbereit, und es ist wichtig, dass wir in die Umsetzung dieser Reform eingebunden sind." Ohne die Unterstützung der Ärzte würde das Vorhaben "nicht funktionieren", ist Niedermoser überzeugt.

"Entscheidungen im Land"

"Am Zusammenlegen der Kassen wird kein Weg vorbeiführen, dessen sind wir uns bewusst", sagt Niedermoser: "Dazu hat es die eindeutigen Aussagen des Kanzlers gegeben, das durchziehen zu wollen." Aber es gehe darum, wie die Kassenreform in den Regionen umgesetzt wird. "Da ziehen wir in Oberösterreich an einem Strang. Ich bin hundertprozentig überzeugt, dass es die regionale Entscheidungsmöglichkeit und die freie Hand im Land braucht." Und dass das Geld der Versicherten im Land bleibt: "Weil die regionalen Verantwortlichen wissen, wie eine Gesundheitsversorgung von Bad Ischl bis Rohrbach auszuschauen hat. Das kann keine Zentrale in Wien."

Am Ende der Kassenreform sollen eine "Gesundheitskasse Österreich" anstelle der neun Gebietskrankenkassen und auch ein österreichweiter Leistungsvertrag mit der Ärztekammer stehen. Man könne sich vorstellen, "einen Basiskatalog auszuhandeln, welche Kassenleistungen auf Basis einer gemeinsamen Versorgung angeboten werden", sagt Niedermoser dazu. "Natürlich" müsse aber offenbleiben, "wie entsprechend der regionalen Entwicklung die Leistungskataloge weiter ausgestaltet werden. Das heißt, auch diese Entscheidungskompetenz muss im Land bleiben."

