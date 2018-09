ÖAAB will mit Cornelia Pöttinger Mandate dazugewinnen

LINZ/WIEN. Der ÖAAB und die Fraktion Christlicher Gewerkschafter (FCG) treten bei der Arbeiterkammerwahl 2019 in OÖ wieder gemeinsam an. Cornelia Pöttinger löst, wie die OÖN exklusiv berichteten, Helmut Feilmair als Spitzenkandidatin ab.

Als neue Spitzenkandidatin wurde die Betriebsratsvorsitzende des OÖ-Hilfswerks Cornelia Pöttinger (40) in den Gremien bestätigt- beim ÖAAB laut Wöginger einstimmig, bei der FCG habe es Enthaltungen gegeben, so deren Landesvorsitzender Peter Casny, die genaue Zahl wollte er aber nicht nennen. Nur soviel: Das Votum sei "eindeutig" gewesen. Die Kandidatenlisten und das Wahlprogramm sollen bis Dezember 2018 fertig sein, erklärte Casny in einer Pressekonferenz am Freitag in Linz. Dass man wegen des Arbeitszeitgesetzes abgestraft werden könnte, glaubt man nicht, im Gegenteil: ÖAAB-Chef und ÖVP-Klubobmann August Wöginger erwartet dank einiger Regierungsprojekte sogar einen Zugewinn.

Dass Helmut Feilmair (61), der seit 1994 Vizepräsident der AK OÖ ist und zu einer weiteren Kandidatur bereit gewesen wäre, wegen öffentlicher Kritik am türkisen Kurs in Sachen Zwölf-Stunden-Tag abgelöst worden sei, hatte Wöginger bereits vor einigen Tagen als "falsch" zurückgewiesen. "Wir haben uns auf einen Generationenwechsel verständigt", betonte er am Freitag.

Pöttinger reagierte auf Kritik

Pöttinger signalisierte durchaus Verständnis für Feilmairs Kritik, dass das Arbeitszeitgesetz ohne Einbindung der Sozialpartner beschlossen worden sei. Sie findet aber, es sei schließlich "zu einer guten Lösung gekommen". Sie bekannte sich zur Sozialpartnerschaft "auf allen Ebenen" und "absolut" zur Pflichtmitgliedschaft in den Kammern - wobei Wöginger betonte: "Die Frage (der Abschaffung, Anm.) stellt sich derzeit nicht."

Ziel sei bei der AK-Wahl, die in Oberösterreich von 19. März bis 1. April 2019 stattfindet, an Mandaten zulegen, betonten alle drei. Wöginger ist besonders optimistisch, denn es gebe dank einiger Maßnahmen der Bundesregierung eine "positive Stimmungslage". Als Beispiele nannte er den Familienbonus, die Senkung der Arbeitslosenbeiträge für geringe Einkommen und das Vorhaben der Karenzzeitanrechnung. Verbale Rosen für die Spitzenkandidatin streute via Aussendung der Vorsitzende der christlichen Gewerkschafter in der GPA-djp, Wolfgang Pischinger, der sie als "äußerst engagierte und couragierte Betriebsrätin" lobte.

Aktuell hält die Fraktion ÖAAB/FCG in der AK OÖ 19 der 110 Mandate in der Vollversammlung und stellt mit Feilmair einen Vizepräsidenten. Die stärkste Liste - die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter FSG (73 Mandate, vier Sitze im Präsidium) - geht 2019 noch einmal mit dem amtierenden AK-Präsidenten Johann Kalliauer ins Rennen.

