Nachfolger gesucht: In Oberösterreich mangelt es an Ärzten mit Kassenvertrag

LINZ. Das Problem ist auch in den Städten angekommen – Zahl der Wahlärzte steigt hingegen.

Die Ärztekammer fordert attraktive Bedingungen für junge Ärzte, die Gebietskrankenkasse propagiert die Einrichtung von Primärversorgungszentren. (colourbox) Bild: Monkey Business Images

52 Jahre alt ist der durchschnittliche Hausarzt in Oberösterreich. In den nächsten zehn Jahren wird fast die Hälfte der 668 Allgemeinmediziner in Pension gehen. Nachfolger zu finden, ist oft schwierig. Während die Lage in den Spitälern derzeit weitgehend stabil ist, verschärft sich im niedergelassenen Bereich der Ärztemangel.

In Oberösterreich hat sich die Zahl der unbesetzten Kassenstellen im Vergleich zu 2017 in etwa verdoppelt – auf 21, davon 16 Allgemeinmediziner und mittlerweile auch fünf Vertrags-Fachärzte (von denen es insgesamt 443 gibt). Bemerkenswert ist, dass man nicht mehr von einem ländlichen Problem sprechen kann. 16 der 21 offenen Stellen sind derzeit in Stadtgemeinden (siehe Auflistung).

Die Zahl der Wahlärzte steigt hingegen – auf mittlerweile rund 1600 in Oberösterreich, wobei hier auch Spitalsärzte dabei sind, die nebenbei privat ordinieren, und Wahlärzte nur für rund acht Prozent der Versorgung stehen.

Oberösterreichs Ärztekammer-Präsident Peter Niedermoser appelliert, dass der Beruf des praktischen Arztes für junge Leute attraktiv sein müsse. Derzeit sind 140 Personen in Oberösterreich in Ausbildung zum Allgemeinmediziner. Diese seien zu überzeugen, damit nicht zu viele später als Fachärzte in die Spitäler gingen, sagt Niedermoser. Es brauche finanzielle Anreize. Eine neue Ordination einzurichten, kostet aufgrund vieler Auflagen mindestens 100.000 Euro. Oberösterreichs Kassen-Allgemeinmediziner liegen bei den Honoraren bundesweit zwar an der Spitze (die Fachärzte sind eher hinten), die Deckelung der Honorare sieht Niedermoser aber kritisch. Pro Quartal können Ärzte 1400 Patienten normal abrechnen, darüber hinaus wird die Entlohnung immer geringer. Debattiert wird auch laufend über die Regelungen zur Hausapotheke. Besonders fordert Niedermoser stabile politische Rahmenbedingungen. Er spricht damit etwa die umstrittene Kassenreform an. Albert Maringer, Obmann der OÖ. Gebietskrankenkasse (OÖGKK), kritisiert, dass der Zugang zum Medizinstudium beschränkt wurde. Aktuelle positive Maßnahmen der Politik seien jedenfalls die Einführung der Lehrpraxis, ein "Turnus" für Hausärzte, und dass künftig Ärzte andere Ärzte anstellen dürfen.

"Heroische Einzelkämpfer"

Die OÖGKK betont, dass immer noch 97 Prozent der Kassenstellen für Allgemeinmedizin besetzt sind. "Für die übrigen drei Prozent setzen wir uns voll ein." Es werde unter anderem intensiv an Primärversorgungszentren für Linz-Mitte und für Traun gearbeitet.

Mehr Teamarbeit, bessere Work-Life-Balance und planbare Dienste würden immer stärkere Argumente, um Jungmediziner für das "Niederlassen" zu gewinnen, so die OÖGKK: "Das heroische Bild vom Hausarzt als Einzelkämpfer wandelt sich." Auch setze man finanzielle Anreize – etwa dafür, wenn Ärzte vorübergehend mehr Patienten betreuen, deren bisherige Ärzte keinen Nachfolger haben. "Auf Hochtouren bauen wir derzeit auch ein Mentoringprogramm für Studenten und Ärzte in Ausbildung auf", teilt die OÖGKK mit.

Unbesetzte Kassenstellen in OÖ

Das Vertragsärzte-Netz der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse (OÖGKK) umfasst derzeit 1111 Stellen, davon 668 Allgemeinmediziner und 443 Fachärzte.

Davon sind derzeit 21 Stellen unbesetzt (Stand: 1. Oktober).

Es handelt sich um 16 Allgemeinmediziner, die fehlen –

drei in Linz (Sprengel II, IV, V)

drei in Traun

zwei in Wels (Neustadt, Lichtenegg)

zwei in Vöcklamarkt



und je einer in

Braunau

Hartkirchen

Waizenkirchen

Leonding

Schärding

Ottnang.



Weiters fehlen fünf Fachärzte – drei Kinderärzte in

Linz-Urfahr

Enns

Traun

ein Gynäkologe in Freistadt

und ein Dermatologe in Steyr (ab 1. Jänner wieder besetzt).



Bei zwei Allgemeinmediziner-Stellen in Schörfling und Wolfsegg gibt es eine Übergangslösung – der pensionierte Arzt versorgt seine Patienten mit reduzierten Ordinationszeiten weiter.

