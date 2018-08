Mit der Bildungsdirektion wird auch die Schul-Organisation neu aufgestellt

LINZ. Bildungsdirektor Alfred Klampfer gab einen ersten Einblick in seine Aufgaben.

Bildungsdirektor Klampfer, Landesrätin Haberlander: Neuplanung der Schul-Organisation Bild: Land OÖ

Am Mittwoch wurde der oberösterreichische Bildungsdirektor Alfred Klampfer von Minister Heinz Faßmann (VP) vereidigt. Gestern, an seinem zweiten Arbeitstag, gab Klampfer gemeinsam mit Bildungslandesrätin Christine Haberlander (VP) einen ersten Einblick auf künftigeVorhaben: vor allem organisatorisch wird sich in der Schulverwaltung einiges ändern.

Formal bleibt Klampfer, wie berichtet, noch bis 31. Dezember Präsident des Landesschulrats; dieser geht mit 1. Jänner in der gemeinsamen Bund-Länder-Behörde auf.

Klampfers künftiges Leitungsteam wird bereits gesucht: Gestern veröffentlichte das Land die Ausschreibungen (Bewerbungsfrist bis 3. September) für einen Leiter/ eine Leiterin des Präsidialbereichs, zuständig vor allem für Recht, Personalmanagement und Budget sowie für die Leitung des pädagogischen Dienstes. Beide werden unmittelbar dem Bildungsdirektor unterstellt sein.

Keine Inspektoren mehr

"Bei der Schulaufsicht wird es neue Strukturen geben", kündigte Haberlander an. Konkret: mit 1. Jänner kommt das Ende der Landesschulinspektoren, ebenso der Pflichtschulinspektoren, beides eine bundesgesetzliche Vorgabe. "Die Personen werden weiter tätig sein", sagt Klampfer. Sie werden in der Behörde als "Fachexperten" in den Bereichen Qualitätsmanagement und Beratung für die Schulen tätig sein. In welchen Organisationseinheiten genau, werde noch Sache der Planung.

Das hängt auch mit einer weiteren Strukturänderung zusammen. Derzeit ist Oberösterreich in 20 "Bildungsregionen" aufgeteilt, ab kommendem Jahr werden es nur noch fünf sein: "Wir orientieren uns bei dieser Zahl an Niederösterreich", sagt Haberlander. Die Definition dieser neuen Bildungregionen ist ebenfalls Aufgabe Klampfers und seines künftigen Leitungsteams.

"Es wird keinen Sinn haben, etwa eine Bildungsregion mit dem Viertelgrenzen zu definieren", sagt Klampfer. In die Planung müssten etwa Faktoren wie Schulangebot und Schülerströme einbezogen werden: "Eine komplizierte Aufgabe." Pro Region soll es jedenfalls einen Verantwortlichen geben, der mit seinem Team als "Schnittstelle zu den Schulen und Direktoren", die im Rahmen der Schulautonomie mehr Verantwortung bei der Auswahl von Lehrern und bei der Gestaltung des Unterrichts bekommen, dient.

"Ich bin ein Behördenleiter, das ist schon klar. Aber ich möchte schon Ideenbringer sein", sagt der Bildungsdirektor über seine künftige Tätigkeit. Er wolle "die Pädagogik mehr in den Mittelpunkt stellen". Das Bundesgesetz gibt dem Land eine weitere Möglichkeit, die genutzt werden soll: "Wir planen auch, die Elementarpädagogik in der Bildungsdirektion einzubinden", sagt Haberlander, nach dem Motto: "Ein pädagogisches Haus".

Auch Kindergärten

Für den Betrieb der Kindergärten sind zwar die Gemeinden zuständig. Die "pädagogische Zuständigkeit" auf Landesebene soll aber ebenfalls in die Bildungsdirektion wandern. Das bringe, so Haberlander, vor allem Vorteile beim Übergang vom Kindergarten in die Volksschule, etwa bei der Information über Bildungsstandard und Sprachentwicklung der Kinder beim Schuleintritt. Die pädagogische Fortbildung könne abgestimmt werden, Haberlander schweben auch gemeinsame Besprechungen von Kindergartenpädagoginnen und Lehrkräften bei der Schul-Vorbereitung vor.

